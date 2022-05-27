Хороший симптом – эксперт рассказал, зачем россия притянула на войну старые танки Т-62

Эксперт раскрыл, что означает появление Т-62 на украинском юге

Российские оккупанты продолжают перебрасывать технику в Украину, стремясь улучшить свои позиции. Так, как сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, в районе Мелитополя была замечена колонна, сформированная из более сорока единиц техники, а на Запорожском направлении появился танковый батальон из устаревших танков Т-62.

Военный эксперт и историк Андрей Харук в своем Facebook рассказал, что это может означать.

Пятидесятилетний недотанк

По словам Андрея Харука, Т-62 – это довольно странный танк, который появился как упрощенная альтернатива для более перспективного Т-64, на основе последнего родились Т-72, Т-80 и Т-84У "Оплот".

"В отличие от революционного по тем временам Т-64, Т-62 был сделан максимально простым для освоения рядовым составом, единственной новинкой в сравнении с предыдущим Т-55, на танке была 115-мм гладкоствольная пушка. Однако заряжание пушки осталось ручным, поэтому на Т-62 экипаж состоит из 4 человек, а не 3 – пришлось добавить заряжающего", — говорит о единственном улучшении танка эксперт.

В таком виде начали производство танка в 1962 году и продолжали до 1975-го. Уже в 1983-1985 часть Т-62 прошли модернизацию. На танки, получившие название Т-62М была установлена новая система управления огнем с лазерной дальностью и баллистическим компьютером, комплекс управляемого оружия с противотанковыми ракетами, выпускаемыми через ствольные орудия и более мощный двигатель в 620 лошадиных сил вместо 580.

Т-62М в Мелитополе

"Усилили защищенность, в том числе благодаря установке дополнительных накладок перед башней — за характерную форму их называемые "брежневские брови". Судя по фото, во временно оккупированный Мелитополь привезли именно Т-62М", — уточняет Андрей Харук.

Наступления на Николаев не будет – танки Т-62 привезли для защиты

Несмотря на устарелость, Т-62 активно использовались в агрессиях рф в Чечне, Грузии и Сирии, а в 2018 году танки с крымской базы хранения участвовали в очередных российских учениях. То есть как считает эксперт, вторжение в Украину готовилось несколько лет и в Крыму перебрасывали и старую технику для создания баз хранения для ведения будущей войны.

"По некоторым данным в Мелитополь доставили 37 танков Т-62М, чего хватит для укомплектования 1 танкового батальона. О чем свидетельствует это передвижение? Очевидно, для наступления на украинские позиции, насыщенные "Стугнами", "Джавелинами" и всякими другими "Панцерфаустами", эти старые танки не годятся — на поле боя они не выдержат и несколько минут. А вот для обороны могут пригодиться, даже если их вкопать в землю. То есть, появление на Южном фронте танков Т-62М – это, по моему мнению, не только свидетельство потерь армии немытой, но и показатель готовности ее перейти к обороне, отказавшись (по крайней мере, на время) от наступательных действий на этом направлении", — резюмирует Андрей Харук, прогнозируя резкое изменение стратегии россии на южном фланге.

Вот уже 93-й день Украина сопротивляется агрессии рф, наиболее тяжелые бои продолжаются на Донбассе, где накануне ВСУ оставили город Красный Лиман, а из-за повреждения водопровода более десятка населенных пунктов остались без воды.