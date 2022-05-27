Вместе пошли на фронт и погибли в один день: в Ровно простятся с братьями-военнослужащими

Братья хотели, чтобы их направили в разные части, но судьба распорядилась иначе

В Ровно 28 мая попрощаются с двумя братьями Дмитрием и Олегом Зиберами, которые пошли на фронт добровольцами со второго дня войны.

Об этом проинформировала пресс-служба Ровенского госсовета в Фейсбук.

Сообщается, что 47-летний Дмитрий и 39-летний Олег после начала вторжения присоединились к ТРО, а затем попали на фронт.

Подготовку они проходили вместе, но говорили друзьям, что будут просить, чтобы их направили в разные части, однако получилось иначе.

Оба брата погибли в один день, 19 мая, во время боев возле Новоселовки, что в Донецкой области.

У младшего брата остались 17-летний сын и 10-летняя дочь, а у старшего — 15-летний сын и 9-летняя дочь.

"Прощание с Олегом и Дмитрием Зиберами состоится завтра, 28 мая, в 10:00 на площади Независимости. Похоронят Героев на кладбище "Новое", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что оккупантам удалось занять город Лиман, однако наступление на этом направлении все еще сдерживается украинскими защитниками, которые заняли новые позиции.