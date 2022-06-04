"Долетался": обломки сбитого российского вертолета подняли со дна Киевского водохранилища (фото, видео)
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россия начала терять свои "вертушки" с первого дня широкомасштабного вторжения в Украину.
Украинские военные, успешно уничтожающие хваленые российские боевые вертолеты К-52 "Аллигатор", начали сокращать воздушный парк страны-агрессора с самого начала широкомасштабного вторжения, доказательством чего являются поднятые со дна Киевского водохранилища обломки сбитой в первый же день нападения вражеской машины.
Этой информацией, а также видео и фото поднятых обломков опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук начальник ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.
"Долетался… Только что из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины", — написал Небытов.
Вместе с обломками на поверхность также извлекли останки двоих российских военных, вторгшихся в Украину.
"Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся", — отметил глава областного главка полиции.
По предварительным данным, вражескую "вертушку" подбили в первый день войны, 24 февраля.
Как сообщалось, за сто дней вторжения в Украину оккупационная армия потеряла около 175 вертолетов различных типов и модификаций.
Многочисленными доказательствами успешной работы украинских воинов в этом направлении являются многочисленные остатки вражеских "вертушек", которые находят и публикуют украинцы.