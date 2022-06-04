"Долетался": обломки сбитого российского вертолета подняли со дна Киевского водохранилища (фото, видео)

россия начала терять свои "вертушки" с первого дня широкомасштабного вторжения в Украину.

Украинские военные, успешно уничтожающие хваленые российские боевые вертолеты К-52 "Аллигатор", начали сокращать воздушный парк страны-агрессора с самого начала широкомасштабного вторжения, доказательством чего являются поднятые со дна Киевского водохранилища обломки сбитой в первый же день нападения вражеской машины.

Этой информацией, а также видео и фото поднятых обломков опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук начальник ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.

Доставленные на сушу обломки росссийской "вертушки"

"Долетался… Только что из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины", — написал Небытов.

Вместе с обломками на поверхность также извлекли останки двоих российских военных, вторгшихся в Украину.

"Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся", — отметил глава областного главка полиции.

Обломки российского вертолета

По предварительным данным, вражескую "вертушку" подбили в первый день войны, 24 февраля.

Видео поднятия обломков российского вертолета

Как сообщалось, за сто дней вторжения в Украину оккупационная армия потеряла около 175 вертолетов различных типов и модификаций.

Многочисленными доказательствами успешной работы украинских воинов в этом направлении являются многочисленные остатки вражеских "вертушек", которые находят и публикуют украинцы.