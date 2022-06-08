ВСУ отбили четыре попытки штурма врага (карта)
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Обстрелы и бои под Северодонецком и Славянском продолжаются
По состоянию на утро среды, 8 июня, российские оккупанты несколько раз за сутки пытались улучшить свое положение в зоне боевых действий, однако их попытки успехом не увенчались.
Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отбили одну из попыток наступления на Славянск и пресекли три штурма, направленных на сужение кольца вокруг Северодонецка.
Отмечается, что российские военные пытались разведать обстановку боем в районе Райгородка под Славянском на Лиманском направлении, но получили отпор и отошли.
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Кроме того, были попытки наступления в районах населенных пунктов Тошковка, Устиновка и Нагорное, — все они находятся недалеко от Северодонецка, и через них пытаются взять в "кольцо" украинских защитников на этом направлении.
При этом сейчас продолжаются бои за сам Северодонецк и не прекращаются штурмовые действия по улучшению тактического положения на Славянском направлении.
Чтобы не дать ВСУ контратаковать на Харьковском направлении, враг создает укрепления в районе Изюма.
Кроме того, были зафиксированы обстрелы, авиа и ракетные удары по позициям украинских защитников под Донецком и на Запорожском направлении.
Как сообщал "Телеграф", ранее американские военные эксперты узнали о переброске российских военных на юге страны.