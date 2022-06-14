Украинские военные перехватили мощные сверхзвуковые российские ракеты: детали

Силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 5 российских ракет за день

Противовоздушная оборона Украины перехватила и уничтожила две мощные сверхзвуковые противокорабельные ракеты, которые оккупанты запустили по Украине. Речь о российских "Ониксах", которые также имеют экспортное название "Яхонт".

Об этом во вторник, 14 июня, сообщил военный эксперт Константин Машовец на своей странице в Facebook. Он отметил, что эти ракеты — очень тяжелая цель, однако украинские военные даже с такими справляются.

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"Украинским ПВО сегодня было перехвачено 2 (ДВЕ, Карл!!!) ПКР П-800 "Оникс" (он же "Яхонт")… Это очень тяжелая (ибо сверхзвуковая) и дорогостоящая цель. Браво, ПВО Украины", — написал Машовец.

Судя по комментариям в сети, обе ракеты были сбиты вблизи Черного моря. Одна из них могла быть сбита над морем близ города Одесса, говорят пользователи Facebook в комментарии к сообщению военного эксперта.

Между тем в Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили еще о нескольких примерах удачной работы ПВО. В частности, нашим защитникам удалось сбить сразу три крылатых ракеты (предположительно "Калибр"), запущенных по территории Украины из акватории Черного моря.

"Одну из ракет удалось уничтожить с ПЗРК в районе ответственности Воздушное командование "Центр", две — зенитными ракетными комплексами, в зоне ответственности Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины Воздушных Сил ВС Украины", — говорится в сообщении.

Справка: П-800 "Оникс" (она же — "Яхонт") — российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками и отдельными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, может применяться против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена. Следует отметить, что российские войска уже неоднократно использовали этот тип ракет в войне против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты применяли запрещенные кассетные боеприпасы и кластерные мины при обстрелах украинского Харькова.