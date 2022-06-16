Почти "киношная" история: украинец попал в плен к оккупантам, но смог сбежать и вступил в ВСУ

Война застала мужчину в Гостомеле

В начале войны россияне захватили в плен украинского охранника, но тот смог сбежать спустя пару часов и прихватил с собой пару товарищей. После этого он отправился в военкомат и вступил в ряды ВСУ.

Историей танкиста 3-ей отдельной танковой бригады Александра Медвидчука поделилась пресс-служба Оперативного командования "Север" в Фейсбук.

Сообщается, что в начале войны Медвидчук работа охранником жилищного комплекса в Гостомеле, где к нему и товарищам нагрянул отряд росгвардии СОБР из Петербурга. Оккупанты отступали с кучей раненных с поля боя и смогли легко захватить в плен безоружных охранников.

Поскольку мужчина ранее проходил службу в ВСУ и прошел АТО, то его вместе с частью других украинцев оккупанты потащили с собой, однако начавшийся артобстрел дал ему возможность воспользоваться суматохой, схватить еще двух товарищей и сбежать от россиян.

"Ни о чем не думал, просто бежал. У меня такой адреналин был, так бежал, как никогда в жизни!", — вспомнил он.

Беглецы вернулись в жилой комплекс, где провели еще один день, пока не попали под вертолетный обстрел. Там Медвидчук получил осколочное ранение в ногу.

После этого они пешком двинулись в Боярку и прошли около 40 километров, а оттуда электричками добрались к Белой Церкви, где мужчина отправился к СБУ, чтобы передать им информацию со своего телефона, которым пользовались оккупанты. После этого он отправился пешком домой и прошел еще 25 километров, пока рана в ноге начала кровоточить.

Лишь после этого его нашли родственники и забрали обратно в Белую Церковь, где в больнице ему вытащили осколок из ноги. Хоть врачи и сказали ему отдыхать, но уже на следующий день он отправился в военкомат.

"Почти "киношная" история побега – это о способности мгновенно принимать правильные решения; кажется, важнейшее качество для наводчика танка. Но Александр во главу угла ставит другое: "Быть хладнокровным, не паниковать, никогда не теряться и слушать командира". Этот опыт закален успешными боями их экипажа: ребята уже сбились со счета в количестве уничтоженной техники российской орды", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Нацгвардии ранее рассказывали о бойце, который получил имя "Запорожский мститель", он смог за полтора месяца службы сбить три самолета оккупантов.