COVID никуда не делся: какая сейчас смертность при госпитализации в Украине

Человеческая популяция постепенно адаптируется, потому и кажется, будто коронавирус исчез

Заболеваемость коронавирусом в 2022 году заметно пошла на спад в Украине, однако до сих пор фиксируются смертельные случаи.

Об этом врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По словам врача, COVID не исчез с началом войны, как многим кажется, просто сейчас стало меньше случаев заболеваемости и внимание украинцев акцентировано на других проблемах.

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Кроме того, добавляет Голубовская, появляются все новые штаммы коронавируса, которые в конечном итоге приведут к тому, что человеческая популяция адаптируется к этому возбудителю.

"Мы уже имеем арсенал лекарственных средств, которые достаточно эффективны, и уже гораздо увереннее себя чувствуем в лечении пациентов", — подчеркивает она.

Также инфекционистка добавляет, что если в периоды наибольшего обострения коронавируса в Украине до 12-14% случаев госпитализации заканчивались летально, то сейчас этот показатель составляет менее 1%.

Заметим, что ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Телеграфу" рассказывал, что осенью не исключено новое обострение эпидемии COVID-19.