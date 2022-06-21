Ушел молодым и величественным: во Львове провели в последний путь погибшего на передовой военного (фото)

В боях с российским врагом с жизнью прощаются лучшие украинцы

Во вторник, 20 июня, десятки жителей города Льва пришли провести в последний путь погибшего от минометного обстрела под Донецком ветерана АТО, пластуна и путешественника Артемия Димида.

Печальное известие о гибели воина на своей странице в соцсети сообщила его мать. А фотографии с церемонии прощания с героем в своем Телеграмм-канале обнародовал городской голова Львова Андрей Садовой.

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Тех, кто пришел прощаться с героем, просили не покупать цветы и венки.

"Львов прощается с Героем Артемием Димидом. Такие люди держат над нами небо. Молодые, но настолько величественные. Артемий будет жить вечно в воспоминаниях и улыбках друзей и родных. Не забудем!", — говорится в тексте публикации.

Десятки людей провожали Артемию в последний путь

Как рассказывают собратья погибшего героя по "Пласту", молодой человек был очень активным, бесстрашным и жизнерадостным человеком. Артемия с позывным "Курка" вспоминают как отчаянного человека, который был страстным патриотом Родины.

"Не было вида спорта, в котором Курка себя не попробовал. Его жизнь была сплошным приключением: он увлекался военным пластованием, прыжками с парашютом, путешествием", — пишут на странице ОО "Пласт Львов".

Отчаяние, которое невозможно описать словами, наблюдалось на лицах каждого

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Стоит отметить, что всех пришедших попрощаться с воином-героем призывали не покупать венков и цветов, а сделать благотворительное пожертвование. Деньги планируют направить на создание стипендиального фонда УКУ имени Артемия. На счет этого фонда можно будет делать пожертвования в его честь.

Из-за траурной музыки оркестра, сопровождавшей церемонию, трудно было удержать слезы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице простились с погибшим на востоке страны активистом Романом Ратушным. Общественный деятель и военнослужащий, которого знали многие украинцы, погиб в боях с оккупантами под Изюмом