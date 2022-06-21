Украина на пути в ЕС: Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Документом защитят женщин от насилия и дискриминации

Во вторник, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, которая необходима нашей стране на пути к вступлению в Европейский Союз.

Об этом говорится в сообщении главы государства на его странице в Facebook.

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"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность", — сообщил Зеленский.

Стоит отметить, что в Украине долгое время не могли подписать Стамбульскую конвенцию из-за скандалов вокруг нее, которые провоцировали консерваторы и церковники. Больше всего претензий было к слову "гендер", которое используется в документе. По мнению некоторых деятелей, внесение этого слова в украинское законодательство могло бы спровоцировать "предпосылки для замены понятия биологического пола" и даже каким-либо образом "способствовать пропаганде однополых браков".

Однако подписание этого документа крайне необходимо на пути Украины в Европейский Союз. А его подписание Зеленским накануне голосования за предоставление нашей стране статуса кандидата в ЕС, которое должно состояться 23-24 июня, может служить еще одним подтверждением важности европейских ценностей для нашей страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Офиса президента Андрей Ермак ранее озвучил восемь основных критериев, которым необходимо соответствовать Украине для вступления в Евросоюз.