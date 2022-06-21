Просили "на фронт"? Скандального экс-комбата Семенченко отправили под домашний арест по просьбе ГУР МО

Экс-комбата "Донбасса" отпустили под домашний арест, хотя ГУР обещает отправить его на передовую

Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест одиозного экс-комбата и основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко.

Об этом сообщает интернет-издание "Украинская правда" во вторник, 21 июня.

ГУР хочет видеть на передовой

Как пишет издание, за экс-комбата и бывшего нардепа поручился глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, отправив письмо в суд с просьбой отпустить Семенченко под домашний арест.

Письмо ГУР за подписью Кирилла Буданова

Согласно письму, опубликованному телеграмм-каналами, ГУР понадобились его организаторские способности и боевой опыт на передовой. Ранее сам Семенченко не раз просил отпустить его на передовую.

Подпись Кирилла Буданова

Правда, как будучи под домашним арестом, Семенченко будет воевать представить сложно, но согласно письму ГУР пообещали проконтролировать его прибытие в воинскую часть, участие в боях, а затем прибытие на суд.

Кто такой Семен Семенченко

Известной медиаперсоной Семен Семенченко стал весной 2014 года, когда организовал и возглавил добровольческий батальон "Донбасс", уже во время командования им периодически от бойцов подразделения звучали обвинения в непрофессионализме. В итоге в феврале 2015 года он сложил полномочия командира батальона, сосредоточившись на политической деятельности как народный депутат от "Самопомощи".

В 2016 году был одним из организаторов и инициаторов блокады оккупированной части Донбасса, в том же году стал фигурантом ряда уголовных производств в отношении него, что привело к лишению его воинских званий. Тогда же выяснилось, что ранее он носил фамилию Гришин и был ранее судим за мошенничество.

В марте 2021 года был задержан СБУ как руководитель военизированного вооруженного формирования, которое поставляло своих сотрудников-граждан Украины, для работы по контракту в третьи страны, то есть было фактически ЧВК.

Впоследствии обвинения против него пополнились незаконным обращением с оружием и даже терроризмом (речь шла об обстреле офиса канала "112 Украина" в июле 2019 года).

С тех пор экс-нардеп то находился под арестом в СИЗО, то пребывал на свободе под домашним арестом, куда снова вышел 21 июня.

Тем временем сотрудники СБУ задержали агентов ФСБ, работавших на россию годами и зарабатывавших на передаче агрессору важных сведений.