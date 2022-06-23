Оккупанты в Запорожской области похитили учительницу и предпринимателя: дочь просит о помощи

В Запорожской области оккупанты продолжают бесчинствовать

В селе Великая Белозерка, которая находится на временно неподконтрольной территории Запорожской области, неизвестные в ночь на 20 июня ворвались в дом и похитили мужчину и женщину.

Об этом сообщила их дочь в своем профиле в Инстаграм. Она сообщила, что неизвестные сначала избили ее отца, а потом начали что-то искать в доме и гараже. После этого ее родителей вывезли в неизвестном направлении.

"Мои родители – учитель украинского языка Кобченко Нина Анатольевна, предприниматель Кобченко Олег Владимирович. По данной информации, родителей незаконно содержат в оккупированном городе Энергодаре и никого не подпускают к ним", — сообщила она.

Девушка призвала максимально помочь с распространением этой информации, чтобы помочь вернуть родных домой.

Как сообщалось ранее, на оккупированных территориях россияне часто похищают неугодных им людей. Те, кому удалось выехать, рассказывают о том, что "гости" могут нагрянуть домой за неосторожные высказывания в мессенджерах или в людном месте. При том ситуация осложняется и тем, что во многих местах попросту отсутствует украинская связь, а потому жителям приходится покупать российские СИМ-карты, чтобы иметь хоть какую-то возможность связаться с внешним миром.