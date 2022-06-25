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Джонсон объяснил, чем миру угрожает победа путина над Украиной

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Британский политик Борис Джонсон Новость обновлена 25 июня 2022, 11:20
Британский политик Борис Джонсон

Джонсон предупредил о долгосрочной экономической катастрофе в случае победы путина в Украине

Страны G7 и союзники по НАТО могут начать давить на Украину, провоцируя ее к подписанию невыгодного для нее мирового соглашения с россией из-за обеспокоенности экономическими последствиями войны. Однако именно победа путина повлечет за собой длительную экономическую катастрофу.

Как пишет Reuters, соответствующее заявление на саммите Содружества сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Общаясь с журналистами, политик выразил свою обеспокоенность по поводу вероятного давления на Украину из-за затяжной войны с россией. Он сообщил, что "мир уж очень устал от Украины" и, обратившись в западные страны, призвал "придать украинцам стратегическую выносливость".

"Слишком многие страны говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побуждать – может быть, принудить – украинцев к плохому миру ", – пояснил он.

По словам Джонсона, если кровавый президент россии владимир путин все получит желаемое в Украине, это может сильно отразиться на международной безопасности и спровоцировать долгосрочную экономическую катастрофу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине и дальше четко придерживаются своей позиции относительно вероятного мира с россией. В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Киев не рассматривает никаких компромиссов с москвой и ни в коем случае не собирается идти на уступки агрессору, подписывая с ним какие-либо мирные соглашения.

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#Война #Владимир Путин #Мирное соглашение