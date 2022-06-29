ФСБ сработала сама против себя: в СБУ объяснили провал россии в Украине

Из-за того, что россияне не проверяли данные, которые предоставляла украинская агентура, "освобождение" пошло не по плану

Российские спецслужбы вкладывали огромные деньги в подрывную работу в Украине и докладывали высшему руководству сомнительную информацию о том, что украинцы не могут дождаться так называемого "спасения" от "нацистов". Учитывая, что обычно такая информация не проверялась, россияне были шокированы яростным сопротивлением украинцев, когда пришли на земли Родины со своим "русским миром".

Об этом во время своего интервью для издания "Главком" рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. По его словам, те средства, которые спецслужбы россии вкладывали в подготовку почвы к вторжению в Украину, они сами же и разворовывали. Это и объясняет их заинтересованность в докладах президенту путину данных о своей якобы высокой эффективности и о том, что украинцы ждут "спасения" с цветами.

"россияне не очень проверяли информацию от своей украинской агентуры. Каждый из этих агентов имел разные задачи: кто-то должен был работать как ДРГ, кто-то – как агент влияния, а кто-то – был уполномочен на информационную войну. Кстати, особенно ценным агентам сообщили о предстоящем вторжении. Им рекомендовали уехать за границу или в безопасные места, вывезти семьи", — пояснил он.

Представитель СБУ также добавил, что один из политтехнологов Медведчука, которому недавно объявили о подозрении в государственной измене, разделил Украину на пять зон по степени лояльности и подобных отчетов россией было получено очень много. Именно русская фсб образовала для власти рф некую иллюзию поддержки, во что сама же и поверила. Речь идет о том, что спецслужбы рассчитывали, что их деятельности будут способствовать на местах, но этого не произошло.

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"Когда они увидели яростное сопротивление украинцев, думаю, сами были удивлены. А план не сработал, в частности, и потому, что украинская спецслужба не дала российским агентам развернуться. Многих мы вели еще до войны, а с ее началом заработал строгий контрразведывательный режим, который помог стабилизировать ситуацию", — объяснил Дехтяренко.

Также представитель ведомства добавил, что говорить о том, что Украина выиграла войны с россией еще очень рано, однако утверждать, что СБУ обыграла российскую фсб точно можно.

Ранее Телеграф сообщал, что представителям СБУ удалось разоблачить агентурную сеть фсб в органах государственной власти Украины, среди которых сотрудники Секретариата Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты.