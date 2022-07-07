Постоянное употребление лекарств делает путина вялым и подавленным

В последнее время внешний вид и вероятные болезни российского диктатора владимира путина обсуждают во всем мире. Большинство замечает, что кремлевский лидер с каждым днем выглядит все хуже: у путина отечное лицо, его нежные конечности живут отдельной жизнью, а правая, пластиковая с виду рука, постоянно хватается за стол, оставаясь неподвижной.

Как пишет ТСН, некоторые из диагнозов президента россии подтверждает последняя его встреча с министром обороны рф сергеем шойгу, во время которой путин вел себя крайне вяло и без энтузиазма рассказывал об успехах российских во время так называемой "спецоперации" в Украине.

Во время разговора 69-летний кремлевский диктатор будто начинает засыпать. Журналисты считают, что такое вялое состояние провоцирует "стероидная ярость", вызванная из-за систематического употребления большого количества лекарств, которые путин принимает для лечения рака щитовидной железы. Или такое угнетение могут провоцировать и другие медикаменты, которые нужны ему для поддержания более или менее нормального состояния.

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Стоит также отметить, что помимо всего перечисленного, российский лидер страдает либо болезнью Паркинсона, либо начальной стадией деменции. В то же время никаких сомнений не возникает ни у кого, что он одержим шизоидным расстройством личности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у кровавого российского лидера владимира путина обнаружили признаки крайне серьезных психических проблем. В частности, российский лидер страдает деменцией, одержимостью и даже бредовым расстройством.