Украинские блюда под звуки сирен: как фонд Николая Тищенко собирал деньги для Украины в Париже

Есть много способов, которыми украинцы пытаются привлечь внимание международной общественности к беде, пришедшей из россии, и один из них, — проведение званых ужинов с аукционами для помощи Вооруженным силам Украины под названием Charity Dinners.

Один такой накануне был проведен в Париже, следующий планируется провести в Каннах. Организацией занимается фонд "Дорога мира", который создал нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко вместе со своей женой Аллой Барановской.

На мероприятиях подают блюда украинской национальной кухни, которые готовят судьи проекта "Мастер шеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Украинскую кухню представляют лучшие

На каждом ужине иностранцам помогают окунуться в традиции Украины, — так, в Париже подавали спаржу, выращенную на почти сгоревших полях Херсонской области. В оформлении использовали колоски, как символ зерна, которое крадут и сжигают россияне в Украине. Также, они символизируют урожайность и трудолюбие Украины.

"Европейцы и американцы через это также узнают, что происходит в Украине. Мы включаем им сирены и видео того, что происходит, кадры взрывов и разрушений. Потому что живя в европейских спокойных городах, они не совсем в контексте происходящего. Мы с помощью этого поощряем их помогать нам финансово", — рассказывает Алла Барановская.

На ужине также проводится аукцион по продаже лотов с интересной историей, — гитара с изображением защитников "Азовстали", лимитированные марки серии Zaтонул или Vтопился от Николая Тищенко и главы Укрпочты Игоря Смелянского, марка с "российским кораблем", изготовленная из вражеского бронетранспортера, футболки и мячи с автографами известных спортсменов.

Большинство лотов уникальны в своем роде

Коллекционеры отдают большие деньги за такие символы украинского сопротивления

Как сообщал "Телеграф", средства после ужина в Париже будут направлены на счета созданного Владимиром Зеленским фонда United24 и помощь защитникам Николаева.