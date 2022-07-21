Угроза для волонтеров? В сети бьют тревогу из-за нового решения НБУ

Снижение лимитов расчетов с карты делает невозможным приобретение дорогостоящего оборудования для ВСУ

Решение Национального банка Украины об изменении лимитов на использование средств с гривневых карточных счетов за границей ставит под угрозу существование волонтерского движения. В частности, существенно усложняет закупку оборудования, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен.

На это в своем телеграм-канале указал активист и блогер Сергей Стерненко. Он напомнил, что большинство коптеров, приборов ночного видения и других нужных для армии вещей волонтеры закупают именно за границей. А теперь НБУ ограничил использование средств на карточных счетах суммой, эквивалентной 100 тыс. грн в месяц. "Поскольку стоимость того же 1 ПНБ PVS14 составляет более 100 000 грн, или коптеры Dji Mavic 3 fly more combo стоят за 1 около 100 000 грн (или Matrice 300 с камерой стоит более 1 миллиона), то приобрести их будет почти невозможно", — возмутился Стерненко.

При этом он отметил, что покупка валюты с гривневых карт запрещена, как и покупка товаров на большие суммы через SWIFT-платежи – последнее делает невозможной оплату по выставленному счету. По мнению активиста, волонтеры сделают все возможное, чтобы найти способ обойти эти запреты, но он все же предположил, что большинство волонтерских закупок за рубежом осуществить теперь не удастся.

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Исправить эту ситуацию он призвал из-за введения исключений для волонтеров. "Призываю НБУ пересмотреть в кратчайшие сроки это решение и не создавать препятствий для усиления обороноспособности страны", — написал Стерненко. И добавил, что новые нормы НБУ могут сорвать его планы по закупке коптеров для многих подразделений ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", НБУ сегодня также резко опустил курс гривны к доллару, чтобы придать устойчивости экономике в условиях войны.