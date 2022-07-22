Вежливые британцы: ВСУ начали получать от союзников мощные мобильные зенитно-ракетные комплексы

Stormer HVM помогут прикрыть нашу бронетехнику во время предстоящего контрнаступления

В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями Великобритания передала Украине шесть единиц зенитно-ракетный комплексов Stormer HVM для противовоздушной обороны войск на небольших расстояниях и высотах.

В целом это "скромное", но очень эффективное вооружение, которое заставит считаться с собой любого противника, сообщили в Министерстве обороны Соединенного королевства.

Отмечается, что комплекс предназначен для защиты военных от вертолетов и самолетов, летящих на низкой высоте. Кроме того, он может сбивать беспилотники.

Экипаж Stormer HVM состоит их трех человек — командира, водителя и стрелка. Максимальная скорость движения — 80 км/ч, а запас хода — 600 км.

Stormer HVM

В информации особо отмечается, что Stormer HVM — британский ЗРК на модифицированном шасси бронетранспортера Alvis Stormer с дизельным двигателем. Система оснащается ракетными установками Starstreak HVM или Martlet LMM. Она имеет панорамный (всеракурсный) прицел и систему предупреждения о воздушной угрозе для распознавания целей и определения их приоритетности.

Помимо того, что в пусковых контейнерах размещаются восемь зенитных ракет, Stormer HVM может перевозить дополнительные 12 ракет для перезарядки.

Британские военные отмечают, что в армии Соединенного королевства – всего 60 таких высокотехнологичных комплексов. Поэтому передача даже шести Stormer HVM – это факт значительной поддержки ВСУ.

Напомним, что, по мнению генерала Василия Богдана, угрозы путина и лаврова применить опасное вооружение – всего лишь блеф, рассчитанный на внутреннего российского потребителя.