Угрозы путина и лаврова – это блеф, считает генерал Василий Богдан

ВСУ демонстрируют успехи на фронтах и российской верхушке приходится блефовать и пытаться запугать Украину и ее союзников

Украина получает и еще получит от союзников всё больше оружия для отражения российской агрессии.

Это, а также мужество и эффективность, которые Вооруженные Силы Украины (ВСУ) демонстрируют на полях сражений, вызывают истерику и руководства рф. То кровавый диктатор владимир путин заявляет, что россия якобы не воюет с Украиной всерьез.

То его приспешник, глава российского министерства внутренних дел сергей лавров пугает Запад "настоящей войной" из-за активных поставок в Украину современного вооружения. И уверяет, что география задач так называемой "спецоперации" изменилась – россиянам уже мало захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", что значат подобные заявления российской правящей верхушки.

россия терпит поражение. Она нервничает, психует, истерит

"Удивляться подобным заявлениям не приходится, – считает генерал. – Это нарративы, которые давно продвигает рф. Еще в 2014 году путин планировал расчленить Украину на пять небольших формирований, которые были бы в полной зависимости от россии. А потом и полностью были бы поглощены ей с ликвидацией Украины как государства, а украинцев как нации".

Между тем, продолжает Василий Богдан, ВСУ демонстрируют успехи на фронтах российско-украинской войны, несмотря на крайнюю сложность ситуации. Плюс – неожиданно для путина наращивается международная поддержка Украины. И режиму страны-агрессора приходится искать какие-то меседжи для своего задуренного пропагандой электората. Рассказывать какие-то очередные сказки.

"Именно об этом – очередные понты и путина, и лаврова. Очередной их блеф в стиле "мы воевать еще даже не начинали". Это напоминает то, как в свое время советский генсек Хрущев обещал показать Западу "кузькину мать". А показывать особо было нечего ни тогда, ни сейчас, – подчеркивает генерал. – Так что все эти путинские и лавровские страшилки – жалкая попытка шантажировать Украину и Запад. И чем больше таких попыток, тем меньше они оказывают влияния. Тем больше понимания у наших партнеров, что это не прост блеф, но и свидетельство того, что россия терпит поражение. Она нервничает, психует, истерит и всячески пытается делать хорошую мину лица при плохой игре".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Даже для путина стали очевидны неуспехи российских военных на украинской земле Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш высказался о потенциальных переговорах Киева с москвой

Ну и, понятно, акцентирует Василий Богдан, что заявления типа "расширения географии спецоперации" и угроз "настоящей войны" – это еще и попытка провести информационно-психологическую операцию (ИПСО) по дезинформации, запугиванию и так далее.

Украина укрепляется, а власть страны-агрессора паникует

Да, на фронте сложно, отмечает генерал. Но напоминает слова главнокомандующего Залужного, что ситуация не просто контролируемая, но – ее удалось стабилизировать.

И даже наращивать усилия по полной деоккупации Украины.

Об этом, продолжает Василий Богдан, свидетельствую боевые действия на Херсонщине, на Харьковщине и даже на Донетчине, где наступательный пыл россиян уже серьезно уменьшился.

По словам генерала, западные аналитические структуры отмечают, что россия во время этой агрессии потеряла уже 30% своего боевого потенциала. И может вести эффективные боевые действия лишь на территории 30-километровой фронтовой зоны.

"При этом в Украину идут и вскоре пойдут в еще большем количестве и качестве новые образцы вооружений. Уже есть свидетельства того, что мы получим соответствующее ракетное вооружение. Что США намерены передать Украине современные американские истребители F-15 и F-16.

Более того, Палата представителей Конгресса проголосовал за выделение 100 миллионов долларов для того, чтобы готовить украинских военных летчиков", – отмечает Василий Богдан.

А после того, как выступая в Конгрессе США, противовоздушное вооружение попросила первая леди Украины Елена Зеленская, генерал уверен, что американцам нам предоставят всё необходимое.

"Есть все основания полагать, что в краткосрочных планах Украина получит то, что нам необходимо. В том числе в смысле противовоздушной обороны. Это позволит закрыть небо – и дать по морде российским оркам таким образом, чтобы они вылетели с нашей земли в московские болота, откуда больше бы не вылезали. Так что вся эта путинско-лавровская истерика, все эти буффональные заявления являются свидетельством того, что власть страны-агрессора паникует. И все эти угрозы применения ядерного вооружения тоже не следует воспринимать всерьез. В окружении самого путина есть довольно мощное оппозиционное крыло, которое ни в коем случае не позволит ему пойти на самоубийственные для самой россии ядерные удары", – уверен Василий Богдан.

Читайте также: Категория Украина россия готовится к ядерной войне: капитан ВСУ рассказал, нажмет ли путин на "красную кнопку" В россии идет подготовка на случай ядерной войны, однако до применения оружия массового поражения дело может и не дойти

Ну и недавний визит путина в Иран, где он четырежды во время встреч был вынужден из-за проблем со здоровьем отходить в сторону, чтобы привести себя в порядок с помощью врачей, говорит о многом, считает генерал.

"Так что – держим строй, верим в победу, – призывает Василий Богдан. – Мы сделаем всё для того, что путинский режим было повержен, а российское террористическое недогосударство существовало максимум в границах московской кольцевой дороги".