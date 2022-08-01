россия может пойти в новое наступление: в ГУР рассказали, в чем она пока сильна

противник усиливает свою активность на востоке на юге страны

россия может прибегнуть к новым наступательным операциям для захвата еще большего количества украинских территорий при условии, что одержит победу во время битвы за южную часть Украины.

Соответствующую информацию во время своего интервью для издания The Guardian рассказал заместитель председателя военной разведки Украины Вадим Скибицкий, комментируя вопрос увеличения россией количества своих войск в южной части Украины из-за контрнаступления украинских Вооруженных сил.

По его словам, в настоящее время в каждом российском военном округе создаются специальные стрелковые батальоны резервистов. Кроме того, формируется третий армейский корпус в западном военном округе россии. Обучение личного состава нового корпуса проходит под непосредственным руководством министра и заместителя министра обороны рф.

Кроме того, Скибицкий добавил, что, то, в какой именно части Украины россия планирует активизировать новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия в южных и восточных областях.

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Представитель ГУР также добавил, что одним из положительных моментов для противника есть возможность оперативно перебрасывать свои войска и боевую технику с места на место. Скибицкий отметил, что россия ранее практиковала это во время военных учений, которые проходили перед полномасштабным вторжением в Украину, и указал на то, как российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе всего через две недели.

"Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им понадобится", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время боев на юге Украины оккупанты понесли серьезные потери и из-за прицельных ударов украинских военных остались без редкой установки.