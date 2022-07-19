Бои на юге: ВСУ нанесли россиянам серьезные потери и уничтожили редкую установку

ВСУ "отминусовали" более 60 оккупантов

Украинские военные за сутки 18 июля нанесли серьезный урон оккупационным силам в южных областях нашей страны.

Согласно заявлению Оперативного командования "Юг", на протяжении дня россияне активно наносили удары крылатыми ракетами и реактивной артиллерией по мирным городам и поселкам, но ВСУ наносили ответные удары.

В частности возле Снегиревки авиация нанесла удары по складам боеприпасов и скоплениям живой силы противника.

Всего за сутки украинские защитники успешно ликвидировали 65 российских захватчиков, а также 11 единиц автомобильной и бронированной техники. Отдельно упоминается об уничтожении мобильного комплекса связи "Редут-2УС".

Стоит отметить, что эта установка принята на вооружение российской армии лишь в 2013 году и в настоящее время их у оккупантов имеется немногим более 10 единиц.

Кроме того в ОК "Юг" указали, что ракетными ударами были уничтожены склады боеприпасов оккупантов в районе Райского и Берислава. Потери уточняются.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесской области. Одна из ракет была перехвачена над областным центром, а остальные упали на территории частного сектора.