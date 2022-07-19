Бои на юге: ВСУ нанесли россиянам серьезные потери и уничтожили редкую установку
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ВСУ "отминусовали" более 60 оккупантов
Украинские военные за сутки 18 июля нанесли серьезный урон оккупационным силам в южных областях нашей страны.
Согласно заявлению Оперативного командования "Юг", на протяжении дня россияне активно наносили удары крылатыми ракетами и реактивной артиллерией по мирным городам и поселкам, но ВСУ наносили ответные удары.
В частности возле Снегиревки авиация нанесла удары по складам боеприпасов и скоплениям живой силы противника.
Всего за сутки украинские защитники успешно ликвидировали 65 российских захватчиков, а также 11 единиц автомобильной и бронированной техники. Отдельно упоминается об уничтожении мобильного комплекса связи "Редут-2УС".
Стоит отметить, что эта установка принята на вооружение российской армии лишь в 2013 году и в настоящее время их у оккупантов имеется немногим более 10 единиц.
Кроме того в ОК "Юг" указали, что ракетными ударами были уничтожены склады боеприпасов оккупантов в районе Райского и Берислава. Потери уточняются.
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесской области. Одна из ракет была перехвачена над областным центром, а остальные упали на территории частного сектора.