"Мобилизация монет": Нацбанк запустил необычный сбор средств для ВСУ

У многих монеты просто лежат в кошельках и не используются для рассчетов

Национальный банк Украины запустил благотворительную акцию по сбору средств на нужды ВСУ, которая получила название "Смелая гривна".

Как сообщает пресс-служба регулятора, суть акции заключается в сборе монет номиналом 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен, которые украинцами не всегда используются как разменные и часто просто остаются лежать без дела в кошельках и карманах.

В Нацбанке отмечают, что в настоящее время в обороте находится около 14 миллиардов монет общей суммой в 5 миллиардов гривен. При этом значительная часть из них, в частности монеты номиналом 10 и 50 копеек, часто попросту не используется в финансовых операциях и остаются лежать в копилках и кошельках. Однако если эти средства будут переданы на нужды ВСУ, то они могут стать существенной помощью в защите от российских оккупантов.

Акция стартовала 1 августа и будет длиться до 31 октября 2022 года. Сдать монеты можно в филиалах "Ощадбанка" и "ПУМБ" по всей Украине, где ситуация с безопасностью позволяет продолжать их работу.

В НБУ также отметили, что 5 миллиардов гривен это стоимость примерно 70 беспилотников "Байрактар", 25 РСЗО HIMARS, 50 танков Т-90 или 150 БМП.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии украинцы часто проводят благотворительные сборы средств на нужды ВСУ. Так недавно волонтеры фонда "Вернись живым" смогли собрать деньги на закупку целого комплекса из трех беспилотников "Байрактар" и всего необходимого оборудования.