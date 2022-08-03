Оккупанты наступают: Арестович рассказал о тяжелой ситуации возле Песок и Марьинки
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Захватчики пытаются отвлечь ВСУ от южного направления
Оккупанты продолжают оказывать давление на силы украинских защитников на Донбассе, в том числе у Песок и Марьинки.
Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным, россияне тем самым пытаются отвлечь часть украинских резервов от мест их основного наступления, а именно на Запорожском и Херсонском направлениях.
По его словам, противнику удалось добиться локального превосходства у Марьинки, чем "незначительно подвинули" силы ВСУ.
"По некоторым данным, которые требуется уточнить, ситуация такая, что они создали локальное превосходство, наши войска маневрируют и отступают на более выгодные позиции. Это не отступление, это маневренная оборона", — сказал он.
При этом Арестович подчеркнул, что основные боевые действия будут разворачиваться на Юге Украины и их исход возможно даже будет определяющим для всей войны.
Кроме того, он отметил, что основные действия там могут начать разворачиваться уже на следующей неделе.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников все еще недостаточно средств, чтобы полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. При этом он говорил, что особо остро это ощущается возле Песок и Авдеевки.