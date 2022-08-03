Оккупанты наступают: Арестович рассказал о тяжелой ситуации возле Песок и Марьинки

Захватчики пытаются отвлечь ВСУ от южного направления

Оккупанты продолжают оказывать давление на силы украинских защитников на Донбассе, в том числе у Песок и Марьинки.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным, россияне тем самым пытаются отвлечь часть украинских резервов от мест их основного наступления, а именно на Запорожском и Херсонском направлениях.

По его словам, противнику удалось добиться локального превосходства у Марьинки, чем "незначительно подвинули" силы ВСУ.

"По некоторым данным, которые требуется уточнить, ситуация такая, что они создали локальное превосходство, наши войска маневрируют и отступают на более выгодные позиции. Это не отступление, это маневренная оборона", — сказал он.

При этом Арестович подчеркнул, что основные боевые действия будут разворачиваться на Юге Украины и их исход возможно даже будет определяющим для всей войны.

Кроме того, он отметил, что основные действия там могут начать разворачиваться уже на следующей неделе.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Почему россияне бросили такие силы на Пески и Авдеевку Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников все еще недостаточно средств, чтобы полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. При этом он говорил, что особо остро это ощущается возле Песок и Авдеевки.