Вопрос не в деньгах: Фейгин объяснил причины, по которым путин напал на Украину

Власти россии хотели посредством войны достичь "имперского ренессанса"

Своим вторжением в Украину россия хотела закрепить свой "особый статус" на геополитической арене, а затем деньгами решить вопросы признания ее власти над оккупированными территориями.

Об этом рассказал юрист, правозащитник и политический блогер Марк Фейгин в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Война — это вопрос о власти, а не вопрос о деньгах", — сказал он.

По его словам, благодаря эксплуатации российских ресурсов у кремля создалась иллюзия того, что это материальное благосостояние можно использовать для других целей, вроде "имперского ренессанса" и подтверждения своего геополитического статуса путем войны.

Тем самым, говорит Фейгин, российское руководство решило захватить Украину и возможно что-то еще, а затем деньгами решать вопросы о признании ее завоеваний.

"Я думаю, что они (руководство россии, — ред.) всегда такими были, но они недооценили, как мне кажется, реактивность Запада на такие вещи. Что есть вещи, которые в какой-то момент невозможно решить деньгами. Это вопрос о принципах, от которых Запад не может отказаться, даже если бы отдельные его представители в истеблишменте этого хотели бы", — сказал он.

Как сообщалось ранее, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что "сверхсложные времена" для нашей страны еще не наступили. Он ожидает, что весной и летом 2023 война будет продолжаться.