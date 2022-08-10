U.Prava на линии огня: "Везем продукты тем, кому, кроме нас, больше никто не сможет помочь"

Вот уже шестой месяц ГО "U.Prava", специализировавшаяся до 24 февраля на антикоррупционных расследованиях, оказывает гуманитарную помощь харьковским территориальным громадам в прифронтовой зоне. И хотя к таковой сегодня можно отнести практически всю Харьковскую область, речь пойдет о населенных пунктах, которые находятся непосредственно на "линии соприкосновения". О тех, кто остался без опеки государства и гуманитарных организаций, у которых просто нет возможности до них "дотянуться". Точнее, не было — пока не нашлась U.Prava.

"Телеграф" пообщался с основателями ГО — нашим коллегой, журналистом-антикоррупционером Олегом Яковлевым и бизнесменом, специалистом в сфере безопасности Никитой Корытиным.

Олег, каким образом проект журналистских расследований, благодаря которому год назад была уволена глава Харьковской облгосадминастрации Айна Тимчук, стал волонтерским центром?

⁃ О.Я.: Сегодня сложно найти украинца, жизнь и профессиональная деятельность которого никак не изменилась после 24 февраля. Мы продолжаем разоблачать факты коррупции и ловим нечистых на руку людей, однако уже — в сфере доставки гуманитарных грузов в Харьков и Харьковскую область. Во многом преуспели — нами создана прозрачная система учета и контроля гуманитарной помощи, которая поступает сюда от крупнейших международных фондов и доноров: Красный Крест, World Central Kitchen, Всемирная Продовольственная программа ООН и др. Рабочей платформой для доставки грузов харьковчанам стало объединение волонтерских организаций Help Kharkiv, рабочим инструментом — группа компаний "Кратос".

Приход учредителей группы охранных агентств "Кратос" в Ассоциацию Help Kharkiv, как я понимаю, совпал с первыми фейковыми вбросами российских интернет-ботов по поводу того, что и оружие, и гуманитарка уходят "налево", не попадая к конечному потребителю?

- Н.К.: Честно говоря, меня это тоже задело. Наш дом находился на въезде в Харьков с северной стороны — район Пятихаток. Поэтому все, что прилетало в город после 24 февраля, летело у нас над головами. Эвакуировав семью на Западную Украину, я стал искать, в какой сфере мы могли бы в сложившейся ситуации наиболее эффективно помочь родной стране. Пришел к выводу, что наши компетенции в сфере безопасности и системного менеджмента могли бы усилить глобальные институты, деятельность которых направлена на ликвидацию гуманитарной катастрофы, наступающей вскоре после начала любой войны.

Мы встретились с украинским и датским офисами Красного Креста (КК) и, рассказав о своих возможностях в Харькове и Харьковской области, предложили помощь в доставке гуманитарных грузов в прифронтовую зону. Сразу же встал вопрос об учете этих грузов, поскольку в соцсетях начала появляться информация (иногда инициированная РФ) о том, что гуманитарная помощь не доезжает к тем, кто в ней нуждается.

Для этих целей мы с моим партнером по "Кратосу" Павлом Костылевым объединились с командой журналистов-антикоррупционеров, вместе с которыми разработали уникальную программу мониторинга и контроля гуманитарной помощи. Каждую доставку "КК" может отследить практически в режиме реального времени — фото конечных получателей гуманитарной помощи сразу же появляются на Google Drive.

- Я так понимаю, в "Красном Кресте" подход оценили? Это же наверняка очень бюрократическая структура со своими регламентами… Они никогда бы не дотянулись до "серой зоны", в которой сегодня разрушены все логистические цепочки.

- Н.К.: Ни в одной из международных организаций не были готовы к масштабам российской агрессии в Украине — ни к такому потоку беженцев, ни к гуманитарной катастрофе, которая во время войны неизбежна. Соответственно, ни штат, ни склады "Красного Креста" в феврале 2022 года не отвечали запросам военного времени. В этой связи предложение "Кратоса" как структуры, которая может усилить возможности КК для оказания гуманитарной помощи населению (в т.ч., на территориях, граничащих с зоной боевых действий), оказалось очень актуальным.

После переговоров в марте 2022 года с руководством украинского Общества Красного Креста и датского представительства КК в Украине мы задействовали для поставки гуманитарной помощи свои склады в Харькове и открыли новые, помогли с логистикой, предоставили офис и менеджмент нашей группы компаний, экипажи подготовленных охранников для сопровождения грузов.

- О.Я.: "Красный Крест" был очень доволен результатами сотрудничества, рекомендовав нас как надежного подрядчика для Всемирной Продовольственной программы ООН. В результате в период с мая по август 2022 года уже более 50 тыс. человек с прифронтовых территорий получили продовольственные наборы общим весом более 900 тонн. А за весь период — более 2 000 тонн.

В рамках такой схемы нецелевое использование гуманитарной помощи исключено в принципе. Я правильно понимаю?

- Н.К.: Вместе с ГО "U.Prava" и крупнейшими харьковскими волонтерскими объединениями мы вошли в Ассоциацию Help Kharkiv, активисты которой сегодня задействованы в распределении и поставке гуманитарных грузов, которые нам передает "Красный Крест". Каждый из них неоднократно показал себя в деле, а многие постигали азы оказания гуманитарной помощи еще в 2014-м году.

Начали мы с того, что дали "КК" возможность провести на базе "Кратоса" обучение 60-ти харьковских волонтеров (по линии Help Kharkiv). Все наши сотрудники также прошли обучение в "Красном Кресте". Иными словами, случайных людей здесь нет. А если какой грех вдруг за кем-то и заведется, то, как писали в штурманских книжках, его "покарает суровая рука своих товарищей, а уделом будет всеобщее презрение".

Респект! Вам удалось развеять мои смутные сомнения по поводу того, что гуманитарку нечистые на руку люди могут потом продавать на рынках или в супермаркетах.

- Н.К.: Мы выстроили рабочие и партнерские отношения со всеми субъектами гуманитарных процессов: благотворительные фонды, волонтерское организации, все кто имеет отношение к распределению и потокам гуманитарной помощи — его планированию, заказу, перевозке, складированию, распределению, и доставке. Миссия проекта U.Prava — быть общественным контролером всей цепочки гуманитарной помощи и гарантом того, что она вовремя поступит тем, кто в ней, действительно, остро нуждается.

- О.Я: Самое главное, что схема, внедренная ГО "U.Prava", была на "ура" воспринята ключевыми Фондами, через которые в Украину поступает гуманитарная помощь. Сегодня нам доверяют глобальные игроки (кроме КК, это также Всемирная Продовольственная программа ООН, World Central Kitchen, etc.), а доверие — залог того, что программы оказания помощи с их стороны будут продолжены.

Как выглядит сегодня процесс формирования заказа? Волонтерские центры собирают "с полей" информацию о нуждах харьковчан и передают заявки в Help Kharkiv?

- Н.К.: Да. После чего там формируют заказ и передают его нам в логистический хаб ГО "U.Prava" на Западной Украине. Мы проверяем, что из этого реально есть на складах и начинам готовить отправку: нанимаем фуру, готовим сопроводительные документы. Если чего-то критически важного нет, оставляем КК заявку. Машина с гуманитаркой едет через всю Украину в Харьков, где грузы распределяются по 4-м нашим складам. Дальше происходит их отгрузка волонтерским центрам на основании подданных ими предварительно заявок. С первых же дней мы отправляли в Харьков по пять-шесть 20-тонных фур в неделю, проезд которых мы же и оплачивали.

- О.Я: Принципиальный момент – связь с конечным потребителем. У ГО "U.Prava" есть 3 "подшефные" громады на линии "соприкосновения": в Изюмском, Чугуевском и Богодуховском районах.

Детализировав рапорты с целью организации помощи местному населению, которое уже в течение 5 месяцев проживает без каких-либо коммуникаций (газа, воды и электроснабжения), мы запустили в одной из громад программу по подготовке к зимнему периоду. Кроме поставки спальных мешков и кухонных наборов для приготовления пищи в полевых условиях, пытаемся завезти туда генераторы для обеспечения водоснабжения и бытовых нужд населения. Также мы включились в программы по восстановлению разрушенного жилья — один из пилотных проектов в настоящее время реализуется совместно с нашим партнером ГО "Звичайні люди" в пос. Яковлевка, который в марте с.г. подвергся массированным авиаударам.

ГО "U.Prava" себя видит и в дальнейшем платформой для реализации волонтерских и гуманитарных инициатив?

- О.Я: Безусловно. За это время мы стали надежным партнером ГО "Спільнота небайдужих "ДІЯ", а также Украинского Гуманитарного Фонда и ГО "Звичайні люди", сотрудничая с которыми мы сейчас нарабатываем новые проекты и контракты с международными донорскими организациями.

В Харьков с гуманитарными миссиями приезжают команды волонтеров из Германии, Польши, Словакии и даже Аргентины — помогаем им адресно направить гуманитарную помощь тем, кто ее больше всех ждет.

- Н.К.: Наша команда содействовала в организации поставок из Европы в Харьков реанимобилей скорой помощи и пожарных машин. Наши бригады помогали территориальным центрам Харькова, которые только в апреле получили 10 тонн продуктовых наборов, адресно доставлять в самые опасные районы Северной Салтовки.

Кроме этого, мы осуществляем эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий. Поверьте, в глаза детей, которые несколько недель голодными просидели под артобстрелами в подвалах, без слез смотреть невозможно. Именно поэтому нашим приоритетом является поставка продовольствия туда, где, кроме нас, больше никто не сможет нашим людям помочь.