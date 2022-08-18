Американские чиновники призывают Байдена дать Украине больше оружия: подробности

Промедление с поставками оружия позволит россии провести перегруппировку

Американские эксперты, дипломаты и военные призвали руководство США не медлить с вопросами вооружения Украины, поскольку решающий момент уже близится.

Авторы колонки для The Hill отмечают, что администрации Джо Байдена удалось объединить союзников в вопросе предоставления военной поддержки Украине, однако ее недостаточно, чтобы отбить захваченные россией территории.

Они отмечают, что США пытаются проявлять чрезмерную осторожность, чтобы не спровоцировать эскалацию со стороны россии, но на самом деле лишь передают инициативу российскому диктатору владимиру путину.

Империалистическая война кремля, пишут они, является геноцидом украинцев и попыткой уничтожить их, как политическую нацию, но и является четкой угрозой для благосостояния и безопасности США. Эксперты считают, что Вашингтон должен проявить наиболее решительную реакцию, которой будет достаточно, чтобы заставить россию отступить на границы 24 февраля и предотвратить третье вторжение в будущем.

"Если дать конфликту дальше тянуться из-за так называемых стратегических пауз лишь позволит путину провести перегруппировку, восстановить силы и нанести еще больший вред Украине и не только", — написали они.

В частности отмечается, что если россия достигнет целей в Украине, то после этого возьмется за страны Балтии.

Авторы отмечают, что при необходимой экономической и оружейной поддержке Украина имеет все шансы нанести поражение россии и, в лучшем варианте, вернуть захваченные после 2014 года территории, включая Крым.

Поражением путина будет считаться сценарий, в котором Украина выстоит как независимая и экономически жизнеспособная страна.

В то же время поражением Украины и США можно считать сценарий, когда Запад в попытках как можно быстрее завершить войну заставит Украину отказаться от части своих территорий.

При этом эксперты напомнили, что перемирие не положит конца агрессии, поскольку после подписания "Минска" во время боевых действий низкой эффективности погибли около 10 тысяч украинских военнослужащих, а с российской стороны ежедневно фиксировались десятки, а то и сотни обстрелов.

Для достижения победы над путинскими амбициями эксперты призывают США выделить Украине больше оружия вроде установок HIMARS, а также ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии в 300 километров.

"Умный и предусмотрительный подход – остановить агрессивные намерения путина по отношению к Украине, и сделать это сейчас, когда это действительно может изменить ситуацию", — отметили они.

Документ подписали:

бывшие главнокомандующие объединенными силами НАТО в Европе генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк;

бывшая чиновница Госдепа и Пентагона Дибра Кейган;

бывший посол в Финляндии и Турции Эрик Эдельман,

доктор Эвелин Фаркас – экс-замминистра обороны США по вопросам россии, Украины и Евразии;

посол Дэниел Фрид – бывший заместитель госсекретаря по вопросам Европы;

бывший посол США в Украине Джон Гербст;

экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес;

бывший посол в Германии Джон Корнблум;

бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер;

бывший первый заместитель министра обороны Йен Лодал;

бывший помощник генпрокурора Роберт МакКонелл;

экс-посол по особым поручениям в отношении бывшего СССР Стефен Сестанович;

бывший сотрудник разведки США, эксперт безопасности Джон Сайфер;

бывшие послы в Украине Уильям Тейлор и Мари Йованович;

бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер;

бывший заместитель генсека НАТО и помощник главы Пентагона,

экс-посол США в россии и НАТО Александр Вершбоу.

Как сообщалось ранее, 16 августа в россии состоялась московская конференция по международной безопасности, во время которой путин и глава минобороны рф сергей шойгу выступили с громкими речами об оправдании войны и с обвинениями в сторону НАТО и США.