Всегда быть "при деньгах": стало известно, как пополнить карту украинского банка за рубежом

Существует три проверенных способа пополнения карточки человека, который находится временно в Европе или США

В связи с тем, что сейчас многие украинцы проводят за границей большое количество времени, находясь на учебе, занимаясь бизнесом или осуществляя волонтерские закупки для ВСУ, то в обществе периодически возникают вопросы о том, как нашим соотечественникам можно пополнить свои финансовые средства, чтобы всегда оставаться с деньгами.

В связи с существующим запросом в банке решили дать советы о том, как родителям или другим благотворителям помочь "чадам" и все другим нуждающимся "оставаться на плаву", и при этом располагать определенной суммой средств для оперативных или "стратегических" расходов.

Важным моментом является использование безналичных средств, так как автоматическая конвертация гривен на местную валюту не дает возможности быть обманутыми мошенниками. В то же время следует помнить, что пополнение карточки за рубежом будет расценено банковской системой как иностранный перевод денег.

Итак, какие можно выбрать способы для того, чтобы пополнить счет любимому дитяти или другим зависимым людям?

Прежде всего, Международные системы переводов. Для этого необходимо указать данные получателя средств: ФИО (на латинице), страну и город. Для этого можно воспользоваться сервисами Western Union, MoneyGram или RIA Money Transfer — они считаются самыми надежными системами для перевода денег.

Второй способ – использовать SWIFT-платежи. Но важно знать, что для их использования нужно быть в курсе, какой у "Привата" SWIFT-код (спойлер – он отображается на сайте финучреждения в списке "Контакты"). А так как отправка средств через эту систему возможна через мобильный банкинг Приват24, то нужно еще узнать такую информацию: ФИО и полный почтовый адрес получателя, номер карты, IBAN, название банка получателя, а также его юридический адрес и, собствуенно, SWIFT-код.

Третий способ – перевод на карту Visa/MasterCard (P2P). Считается, что это самый простой и распространенный способ, ведь никакой "Америки" открывать не нужно – отправка денег осуществляется с помощью указания полного номера карты и ФИО получателя на латинице. Деньги отправляются со счета в местном банке.

Напомним, что жители Украины смогут "забросить" на карту до 5 тысяч гривен на кассе любого магазина.