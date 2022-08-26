Завжди бути "при грошах": стало відомо, як поповнити картку українського банку за кордоном

Існує три перевірені способи поповнення картки людини, яка знаходиться тимчасово в Європі чи США.

У зв’язку з тим, що зараз багато українців проводять за кордоном багато часу, перебуваючи на навчанні, займаючись бізнесом або здійснюючи волонтерські закупівлі для ЗСУ, то в суспільстві періодично виникають питання про те, як нашим співвітчизникам можна поповнити свої фінансові кошти, щоб завжди залишатися. з грошима.

У зв’язку з існуючим запитом у банку вирішили дати поради про те, як батькам або іншим благодійникам допомогти "чадам" та іншим співвітчизникам "залишатися на плаву", і при цьому мати певну суму коштів для оперативних або "стратегічних" витрат.

Важливим моментом можна вважати використання безготівкових коштів, оскільки автоматична конвертація гривень на місцеву валюту не дає змоги бути ошуканими шахраями. У той самий час слід пам’ятати, що поповнення картки там буде розцінено банківською системою як іноземний переказ грошей (а це таки затратно, та вартує затрачених зусиль).

Отже, які можна вибрати способи для того, щоб поповнити рахунок любимому чаду чи іншим людям?

Насамперед, Міжнародні системи переказу грошей. Для цього необхідно вказати дані одержувача коштів: ПІБ (латиницею), країну та місто. Для цього можна скористатися сервісами Western Union, MoneyGram або RIA Money Transfer — вони вважаються надійними системами для подібніх цілей.

Другий спосіб — використовувати SWIFT-платежі. Але важливо знати, що для їх використання потрібно пам'ятати, який у "Привату" SWIFT-код (спойлер – він відображається на сайті фінустанови у списку "Контакти"). А оскільки відправлення коштів через цю систему можливе через мобільний банкінг Приват24, то потрібно ще дізнатися таку інформацію: ПІБ та повна поштова адреса одержувача, номер картки, IBAN, назва банку одержувача, а також його юридична адреса та, власне, SWIFT-код.

Третій спосіб – переклад на картку Visa/MasterCard (P2P). Вважається, що це найпростіший і найпоширеніший спосіб, адже ніякої "Америки" відкривати не потрібно – відправлення грошей здійснюється за допомогою вказівки повного номера картки та ПІБ одержувача на латиниці. Гроші вирушають із рахунку у місцевому банку.

Нагадаємо, що українці зможуть "закинути" на карту до 5 тисяч гривень на касі будь-якого магазину.