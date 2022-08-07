Банки списують "зайві" гроші за поїздки в таксі або покупки: як вони виправдовуються і чи можна цього уникнути

Як з вас можуть зняти "зайві" гроші при платежі і як цього уникнути

Електронні системи платежу, при всій їх зручності та звичності, все-таки не гарантують від різних неприємностей та помилок, однією з яких є так звана подвійна конвертація, коли при переказі коштів з рахунку знімається більше коштів, ніж мало.

Відбувається це часто в результаті так званого явища подвійної конвертації, під яким у банківській справі розуміють операцію, в ході якої валюта двічі змінюється, що через різницю курсу банку та його комісійних веде до великих витрат.

Що таке подвійна конвертація

Відбувається це у тому випадку, коли валюта банківської картки, з якою ви платите, відрізняється від валюти країни, звідки здійснюється грошовий переказ.

Скажімо, якщо ви знаходитесь в Європі і вирішили з доларової картки здійснити переказ на гривневу в Україну, відбудеться подвійний переказ – з долара в євро, а потім з євро в гривню, що призведе до більшого списання коштів з вашої картки.

Також таке явище може статися, якщо в системі PayPal карти налаштована подвійна конвертація, у такому разі навіть при оплаті в євро з банківської картки в євро, отриманої в Україні, система може провести подвійну конвертацію – з євро до гривні, з гривні до євро. Підсумок – знову переплата з рахунку через подібні операції та втрати на різниці курсу.

Відбувається це тому, що операцію спочатку банк-емітент вашої картки, розташований в Україні, куди платіжна система передає запит про оплату. Банку зручно робити все у національній валюті. А потім береться за справу PayPal і заново її конвертує.

Вирішити цю проблему порівняно просто — самостійно в налаштуваннях відключити можливість подвійної конвертації, або попросити техпідтримку PayPal змінити процес обміну.

Самому змінити можна так:

зайти на свій профіль у PayPal і натиснути на шестерню у правому верхньому кутку екрану та знайти вкладку "Платежі";

увійти до вкладки "Управління джерелами фінансування", до пункту " Задати джерела фінансування", де у вкладці "Варіанти конвертації" слід вибрати, яка сторона проводитиме цю операцію: платіжна система або наш банк. У такому разі конвертація буде проводитись лише один раз.

Подвійна конвертація у "Приватбанку" — помилка чи свідома практика?

Тим не менш, українці часто скаржаться, що подвійна конвертація відбувається в Україні зі звичайної гривневої картки.

Так, портал "Мінфін" повідомляє про ситуацію в липні, коли клієнт "Приватбанку" поскаржився на 2 випадки подвійної конвертації під час оплати поїздки на таксі.

"Дві поїздки в таксі, як завжди у своєму місті (у додатку прив’язана звичайна карта у гривні): Bolt — сума у валюті операції 57 грн, списано 70,65 грн, Uber — сума у валюті операції 38,99 грн, списано 48,19 грн", — наводить портал здивування клієнта "Приватбанку".

Чому так сталося, клієнту з’ясувати так і не вдалося, адже в банку йому заявили, що конвертація могла статися, оскільки обидва таксі — іноземні компанії, але в таксі заявили, що оплата йде в гривні і рекомендували запитати у банку дані про те, в якій валюті. таксі зняло гроші Однак у "Приватбанку" наголосили, що доступу до таких даних не мають.

Сам клієнт наголосив, що оплата таксі з картки іншого банку "зайвих" гривень з нього не списала, і тому він вважає те, що відбувається якоюсь практикою саме "Привату".

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У той же час у соцмережах можна знайти історії клієнтів таксі Bolt і Uber, у яких також при оплаті послуг включається подвійна конвертація, що цікаво – йдеться також про карти "Приватбанку".

"Щоб можна було розраховуватись, потрібно включати дозвіл на подвійну конвертацію. Але в такому разі замість 100 грн з мене знімає 110, що мене теж якось не дуже влаштовує", — йдеться в одному з таких повідомлень у Facebook.

Авторка публікації розповіла, що зверталася до відділення банку, але все, що їй запропонували – це включити дозвіл на подвійну конвертацію.

Втім, читачі "Телеграфа" кажуть, що стикалися з подібною схемою навіть при покупці в інтернет-магазинах, де також ціна та кінцевий рахунок було виставлено у гривні.

Тим часом у "Приватбанку" заявили про нову корисну функцію – можливість зателефонувати банку через мобільний додаток у телефоні.