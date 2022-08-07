Банки списывают "лишние" деньги за поездки в такси или покупки: как они оправдываются и можно ли этого избежать

Как с вас могут снять "лишние" деньги при платеже и как этого избежать

Электронные системы платежа, при всем их удобнстве и привычности, все-таки не гарантируют от различных неприятностей и ошибок, одной из которых является так называемая двойная конвертация, когда при переводе средств со счета снимается больше средств, чем должно было.

Происходит это часто в результате так называемого явления двойной конвертации, под которым в банковском деле понимают операцию, в ходе которой валюта дважды меняется, что из-за разницы курса банка и его комиссионных ведет к большим затратам.

Что такое двойная конвертация

Происходит это в том случае, когда валюта банковской карты, с которой вы платите, отличается от валюты страны, откуда совершается денежный перевод.

Скажем, если вы находитесь в Европе и решили с долларовой карты осуществить перевод на гривневую в Украину, произойдет двойной перевод – с доллара в евро, а потом с евро в гривну, что приведет к куда большему списанию средств с вашей карты.

Также такое явление может случиться, если в системе PayPal карты настроена двойная конвертация, в таком случае даже при оплате в евро с банковской карты в евро, полученной в Украине, система может провести двойную конвертацию – из евро в гривну, из гривны в евро. Итог – снова переплата со счета из-за подобных операций и потерь на разнице курса.

Происходит это потому, что операцию изначально банк-эмитент вашей карты расположенный в Украине, куда платежная система передает запрос об оплате. Банку удобно делать всё в национальной валюте. А затем за дело берется PayPal и заново её конвертирует.

Решить эту проблему сравнительно просто — самостоятельно в настройках отключить возможность двойной конвертации, или попросить техподдержку PayPal изменить для вас процесс обмена.

Самому изменить можно следующим образом:

зайти на свой профиль в PayPal и нажать на шестеренку в правом верхнем углу экрана и найти вкладку "Платежи";

войти во вкладку "Управление источниками финансирования", в пункт "Задать источники финансирования", где во вкладке "Варианты конвертации" следует выбрать, какая сторона будет проводить эту операцию: платежная система или наш банк. В таком случае конвертация будет проводиться только один раз.

Двойная конвертация в "Приватбанке" — ошибка или сознательная практика?

Тем не менее, украинцы часто жалуются, что двойная конвертация происходит в Украине с обычной, гривневой карты.

Так, портал "Минфин" сообщает о ситуации в июле, когда клиент "Приватбанка" пожаловался на 2 случая двойной конвертации при оплате поездки на такси.

"Две поездки в такси, как всегда в своем городе (в приложении привязана обычная карта в гривне): Bolt — сумма в валюте операции 57 грн, списано 70,65 грн, Uber — сумма в валюте операции 38,99 грн, списано 48,19 грн", — приводит портал удивление клиента "Приватбанка".

Почему так случилось, клиенту выяснить так и не удалось, ведь в банке ему заявили, что конвертация могла произойти поскольку оба такси – иностранные компании, но в такси заявили, что оплата идет в гривне и рекомендовали запросить в банке данные о том, в какой валюте такси сняло деньги. Однако в "Приватбанке" отметили, что доступа к таким данным не имеют.

Сам клиент подчеркнул, что оплата такси с карты другого банка "лишних" гривен с него не списала, и потому он считает происходящее некоей практикой именно "Привата".

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В то же время в соцсетях можно найти истории клиентов такси Bolt и Uber у которых также при оплате услуг включается двойная конвертация, что интересно – речь также идет о картах "Приватбанка".

"Чтобы можно было рассчитываться, нужно включать разрешение на двойную конвертацию. Но в таком случае вместо 100 грн с меня снимает 110, что меня тоже как-то не очень устраивает", – говорится в одном из таких сообщений в Facebook.

Автор публикации рассказала, что обращалась в отделение банка, но все, что ей предложили – это включить разрешение на двойную конвертацию.

Впрочем, читатели "Телеграфа" говорят, что сталкивались с подобной схемой даже при покупке в интернет-магазинах, где также цена и конечный счёт были выставлены в гривне.

Тем временем в "Приватбанке" заявили о новой полезной функции – возможности позвонить банку через мобильное приложение в телефоне.