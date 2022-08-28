Ракетный удар по Ровенской области: оккупанты опять обстреляли Украину с территории Беларуси (фото, видео)

Оккупанты нанесли очередной удар по Украине с территории Беларуси

Вечером 28 августа оккупанты совершили массированный ракетный пуск с территории Беларуси по Украине, после чего поступили сообщения о взрыве в Ровенской области.

В местных телеграм-каналах после этого сообщили о том, что прилет случился неподалеку от города Сарны, а позже эту же информацию подтвердил и глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, ракета попала в объект военной инфраструктуры в Сарненском районе, предварительно известно, что обошлось без жертв.

Других деталей он не сообщил, но пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

До этого телеграм-канал "Беларускі Гаюн", который отслеживает военную активность россиян в Беларуси сообщал о нескольких ракетных пусках с боевой авиации оккупантов.

Как сообщалось ранее, днем 28 августа взрывы также были слышны на территории оккупированного Крыма. В частности, по данным местных телеграм-каналов, хлопки были слышны в Севастополе на мысе Фиолент, а также в Казачьей бухте. Вместе с тем сообщалось о том, что россияне там неудачно попытались запустить противокорабельную ракету "Оникс", которая рухнула неподалеку от места запуска.