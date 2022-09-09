Эксперт отметил вклад генерала Сырского в успехи ВСУ

Сырский стал одним из архитекторов военного успеха Украины

Политолог Ярослав Божко прокомментировал успешное контрнаступление украинской армии на Харьковском направлении.

"Наступление на Харьковщине — дело рук многих воинов и офицеров. Но не хочется, чтобы конкретные люди, ежедневно спящие по 4-5 часов, остались неизвестными. Генерал Александр Сырский наряду с Валерием Залужным, начальником ГШ Шапталой и другими генералами этой войны стал одним из архитекторов военного успеха Украины и нашей будущей победы", — пишет эксперт.

Также политолог напомнил читателям о предыдущих успехах генерала Сырского.

"Этой весной Сырский непосредственно командовал обороной Киевщины, на тот момент безальтернативно важнейшего участка фронта. За успехи в обороне столицы ему был присвоен орден Богдана Хмельницкого ІІ степени. Отстояли Киев кроме добровольцев из ТРО и спецназовцев ГУР бойцы родной бригады Сырского — 72 омбр, в которой он начинал военную карьеру. В апреле этого года ему было присвоено звание Героя Украины, а летом — вручен Крест Боевых заслуг", — резюмировал он.