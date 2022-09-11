ВСУ захватили трофейные САУ "Мста-С": чем они могут пригодиться на фронте

ВСУ взяли две российские САУ "Мста-С" под Изюмом, чем это важно

Успешное наступление ВСУ в Харьковской области продолжает пополнять ряды украинской армии все новыми трофеями – брошенной отступающими оккупантами военной техникой. В этот раз украинские бойцы сняли на подступах к Изюму минимум 2 брошенные 152-мм самоходные артиллерийские установки "Мста-С".

Почему Мста-С – не французский "CAESAR"

"Мста-С" является самоходным вариантом 152-мм советской гаубицы "Акация" и была принята на вооружение еще армией СССР в 1989 году для танковых и мотострелковых частей.

Имея массу в 42 тонны и калибр в 152 мм, "Мста-С" может возить с собой 50 снарядов к пушке и стрелять на максимальное расстояние до 29 км. Орудие имеет за собой довольно приличный боевой опыт – боевые действия в Чечне, агрессии рф против Грузии в 2008 году и даже в ходе войны Эфиопии и Эритреи в Африке.

Уже тогда отмечалась слабость орудия в виде устаревшей системы управления огнем, вызванное общим отставанием рф от Запада в смысле электроники, что снижало эффективность огня. Но не только это делает "Мсту-С" беспомощной против САУ НАТО, которыми сейчас вооружается ВСУ.

Брошенные под Изюмом САУ "Мста-С"

Прежде всего, "Мста-С" как и другие артсистемы рф, уступают НАТОвским образцам в дальности, так, при максимуме стрельбы "Мсты-С" в 29 км, тот же "CAESAR" бьет на 40 км, а активно реактивным снарядом – до 49 км. Немецкая же САУ "PzH 2000" может бить до 50 км, а активно-реактивным снарядом и вовсе до 65-67 км. И "CAESAR" и "PzH 2000" находятся на вооружении ВСУ.

Причина тому – меньшая длина ствола российских артсистем, неспособных разогнать снаряд до более высоких скоростей, что ведет к качественному преимуществу артиллерии ВСУ.

Тем не менее, трофеи ВСУ в виде 2 единиц "Мста-С" означают, что у Украины на 2 САУ стало больше, а у рф – на две меньше. Тем более, что парк САУ ВСУ могут пополнить шведские "Лучники".