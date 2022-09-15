"Никому еще не рассказывала": Алеся Бацман о том, когда ожидала конца войны и что изменилось

Журналистка назвала оптимистичный прогноз

Украина может окончательно закончить войну до конца следующего года, однако успехи ВСУ говорят о том, что все может закончиться и раньше.

Как рассказала в интервью "Телеграфу" главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман, изначально она ожидала, что к осени 2023 года война закончится.

"Мои самые оптимистичные внутренние ожидания (я, наверное, об этом еще никому публично не рассказывала) были о том, что к началу следующего учебного года, к сентябрю-2023, мы будем жить в мирной, победившей Украине", — сказала она, отметив, что говорит не о перемириях, а именно об окончательной победе.

Вместе с тем Бацман отмечает, что наблюдая за успехами украинских военных и тем, с каким настроением они достигают побед, она может изменить свой прогноз в лучшую сторону.

Больше о том, что происходит внутри россии, как к украине относятся на Западе, а также о том, когда Украина сможет одержать победу, читайте в материале "Телеграф": "Российские элиты готовы сместить путина, а самих россиян начали готовить к поражению, — Алеся Бацман