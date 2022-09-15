Укр

"Никому еще не рассказывала": Алеся Бацман о том, когда ожидала конца войны и что изменилось

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Алеся Бацман
Алеся Бацман

Журналистка назвала оптимистичный прогноз

Украина может окончательно закончить войну до конца следующего года, однако успехи ВСУ говорят о том, что все может закончиться и раньше.

Как рассказала в интервью "Телеграфу" главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман, изначально она ожидала, что к осени 2023 года война закончится.

"Мои самые оптимистичные внутренние ожидания (я, наверное, об этом еще никому публично не рассказывала) были о том, что к началу следующего учебного года, к сентябрю-2023, мы будем жить в мирной, победившей Украине", — сказала она, отметив, что говорит не о перемириях, а именно об окончательной победе.

Вместе с тем Бацман отмечает, что наблюдая за успехами украинских военных и тем, с каким настроением они достигают побед, она может изменить свой прогноз в лучшую сторону.

Больше о том, что происходит внутри россии, как к украине относятся на Западе, а также о том, когда Украина сможет одержать победу, читайте в материале "Телеграф": "Российские элиты готовы сместить путина, а самих россиян начали готовить к поражению, — Алеся Бацман

Теги:
#Украина #Россия #Война #Алеся Бацман