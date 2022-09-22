Украина предложила свою "формулу мира": поможет ли это прекратить войну?

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" предложение Зеленского и возможность его воплощения в жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в ночь на четверг, 22 сентября, по видеосвязи обратился к мировым лидерам с рядом предложений и инициатив. В том числе предложил "Украинскую формулу мира", состоящую из пяти пунктов.

А именно – наказание за агрессию; защита жизни; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности; решительность защищаться.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" данное предложение и возможность его воплощения в жизнь.

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отмечает:

"Что касается заявления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, то я полагаю, что оно было согласовано с нашими мощными иностранными партнерами. Обращаю внимание, что первым идет "наказание агрессора". Тут не надо даже уточнять, что речь идет о россии, потому что весь мир и так знает, кто является агрессором".

По мнению Евгения Магды, это было четкое заявление, которое обозначило украинскую позицию в отношении возможных переговоров. С акцентом, что Украина не будет идти ни на какие уступки россии.

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает инициативу президента Зеленского своевременной. По его мнению, она была проработана высшим военно-политическим руководством Украины с нашими стратегическим партнерами.

"Но принятие этого предложения международным сообществом даже в среднесрочной перспективе (не говоря о краткосрочной) – маловероятно. Чтобы его принять, мир должен быть переформирован. А переформация происходит после мировых войн. Та же ООН создана после Второй мировой. И пять ее постоянных членов, имеющих право вето (Франция, США, Китай, Великобритания и россия как правопреемница СССР, по поводу чего есть большие вопросы. – Ред.), – это победители той войны", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что сейчас многие аналитики считают, что уже вовсю идет, пусть в гибридном виде, Третья мировая война. И похоже, размышляет Олег Стариков, лишь после ее окончания будет установлен новый мировой порядок.

"Кстати, именно этого добивалась рф, сперва грозя агрессией против Украины, а потом и решившись на нее, – акцентирует эксперт. – Напомню также, что президент США Джо Байден на Генассамблее ООН заявил о необходимости увеличить количество постоянных членов Совбеза данной организации, а Украина настаивает на изгнании россиян из данного органа. Думаю, по результатам окончания этой войны мы получим своеобразную Ялту-2 – новую международную конференцию победителей касательно глобальной безопасности. И, возможно, новый орган на смену ООН".

Сейчас же ООН, продолжает Олег Стариков, выполняет важные функции.

"Хорошо или плохо, нравится кому-то или нет, но лучшей легитимной организации такого масштаба мы пока не имеем. Так что воплощение в жизнь инициатив, озвученных Зеленским, – это долгосрочная перспектива. И принимать соответствующие решения с учетом итогов этой войны будут сильные мира сего, – поясняет эксперт. – Надеемся, что участие в данном формате примет и Украина".