"Украинская формула мира": что предложил Зеленский на Генассамблее ООН

Зеленский предложил на ГА ООН "Украинскую формулу мира"

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН обратится к мировым лидерам с рядом предложений и инициатив помимо ранее озвученного предложения экспорта российского аммиака через Украину.

Президент Украины выступил перед ГА ООН в ночь на четверг, 22 сентября по видеосвязи.

Украинская формула мира

Зеленский представил ГА ООН "Украинскую формулу мира", состоящую из пяти пунктов.

"Все пять пунктов нашей формулы: наказание за агрессию; защита жизни; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности; решительность защищаться", — сказал он.

Зеленский отметил, что это формула, которая "наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и подразумевает решительность".

Он также добавил, что данная формула является универсальной и подойдет не только для Украины.

При этом президент Украины подчеркнул, что данная инициатива не предусматривает "нейтральности", которая в нынешних условиях является безразличием.

"Каждый сам за себя. Вот о чем они говорят (говоря о нейтральности — ред.). Интересуются проблемами друг друга условно. Заботятся друг о друге формально. Протокольно сочувствуют. И потому так же условно, формально и протокольно делают вид, будто защищают кого-то, а на самом деле – только свои узкие интересы. Вот это и создает условия для войны. Вот это и нужно исправить, чтобы создать условия для мира", — заявил Зеленский.

Де-факто реформа ООН

Обращаясь к представителям стран мира, он отметил, что "Украинская формула мира" также станет и реформой ООН.

"Ее имплементация уже де-факто становится реформой Объединенных Наций. Наша формула универсальна, а значит, объединяет Север и Юг мира. Она призывает мировое большинство и побуждает к расширению представительства тех, кто остался неуслышанным".

В этом контексте Зеленский назвал "дисбалансом", когда вся Африка, Латинская Америка, большая часть Азии, вся Центральная и Восточная Европа подчиняются праву вето, которого сами никогда не имели.

"И об этом говорит Украина. Слышали ли вы такие слова от России? А она – в Совбезе. Постоянно. Почему? Почему не Япония или Бразилия, не Турция или Индия, не Германия или Украина? Наступит день, когда и этот вопрос будет решен", — заявил он.

Новая система гарантий безопасности

Также президент Украины предложил Генассамблее ООН создать новую, основанную на гарантиях архитектуру безопасности для мира.

"Каждая нация имеет право гарантировать безопасность. Не только величайшие нации. Не только самые счастливые. У нас есть предложения такой модернизации архитектуры безопасности для Украины, а значит, и для Европы и мира, которая не допустит больше никакой агрессии против нас. Мы уже представляем их партнерам", — сказал он.

Президент конкретизировал, что это предложения юридически обязательных многосторонних и двусторонних договоров, — условий,Ю при которых гаранты безопасности должны действовать в определённых временных рамках и с определенным результатом.

"Результат на земле, на море, в воздухе, в дипломатии и политике, в экономике и финансах, в обеспечении оружием и разведданными. Каждый из вас, получив текст нашей формулы мира, увидит и детализацию того, что мы предлагаем в качестве гарантий безопасности", — сказал Зеленский.

По его словам, "каждое государство, против которого направлена вооруженная агрессия, нуждается в возможности защищать своих граждан и освобождать свою территорию. Если для этого нужно помочь оружием или снарядами – это должно быть. Если для этого нужно помочь финансами, это должно быть. Если для этого нужно помочь разведданным, это должно быть".

"Поэтому мы нуждаемся в оборонной поддержке – оружии, технике и снарядах. Наступательных вооружений, достаточно дальнобойных, чтобы освободить нашу землю. И защитных систем, прежде всего, противовоздушной обороны. И мы нуждаемся в финансовой поддержке, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и выполнять социальные обязательства перед нашими людьми", — заявил Зеленский.

Признание государством-спонсором терроризма

Владимир Зеленский призвал ГА ООН признать россию государством-спонсором терроризма ввиду подрыва ею ряда элементов глобальной безопасности, как то: продовольственной, радиационной, энергетической, мореплавания и безопасности от оружия массового поражения.

По его словам, чтобы восстановить все элементы глобальной безопасности в мире, необходимо сделать только один сильный шаг, время для которого давно настало.

"Нужно признать россию государством – спонсором терроризма. На всех уровнях. Во всех странах, исповедующих ценности мира и защиты человеческой жизни. Юридически. Политически. Этот шаг расставит все по местам. После российского ракетного террора. После массовых убийств. После Мариуполя. После сожжения российскими военными украинских пленных в Еленовке. После блокады портов. После ударов российских танков и ракет по атомным станциям. И после угроз применить ядерное оружие, ставшие правилом, а не исключением для российских пропагандистов… ", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что в случае, когда в том или ином государстве отсутствует необходимые юридические механизмы, оно могут принять политическое решение на уровне парламента.

Наказание россии

Президент Украины также заявил о необходимости наказания российской федерации как за вооруженную агрессию против Украинского государства, так и за "катастрофическую турбулентность", которую рф спровоцировала своей незаконной войной для всего мира.

"Наказание за преступление агрессии. Наказание за нарушение границ. Наказание, которое должно действовать, пока не будет восстановлена международно признанная граница. Пока агрессия не прекратится. И пока не будет полной компенсации за войну", — сказал Зеленский.

Он также назвал санкции против агрессора частью формулы мира, как и блокировку торговли и отношений с агрессором.

"Все это – наказание", — подчеркнул президент Украины и призвал призвал изолировать россию, по крайней мере, на время агрессии.

"Лишить права голоса. Лишить прав делегации. Лишить права вето, если это член Совбеза ООН. То есть наказать внутри институтов", — заявил Зеленский.

В этом контексте он также призвал применять против оправдывающих агрессию пропагандистов полный пакет персональных ограничений. "То есть наказать за ложь", — подчеркнул Зеленский.

Говоря о визовых ограничениях для граждан рф, Зеленский призвал наказать их за попустительство злу и побудить через визовые ограничения к борьбе против агрессии своего государства.

Трибунал по россии

Владимир Зеленский заявил о необходимости создания трибунала для наказания рф за агрессию против Украины.

"Должен быть создан специальный трибунал для наказания россии за преступление агрессии против нашего государства. Это то, что станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, что они должны ценить мир, в противном случае будут привлечены к ответственности миром", — сказал он и добавил, что украинская сторона подготовила конкретные шаги по созданию такого трибунала и они будут представлены всем государствам.

Компенсации

Помимо этого Зеленский заявил, что Украина обратится в ГА ООН за поддержкой необходимости создания международного компенсационного механизма Украине от российской агрессии.

"россия обязана заплатить за эту войну своими активами. Это тоже наказание. Это одно из самых страшных наказаний для российских чиновников, которые ценят деньги больше всего", — заявил Зеленский.

Переговоры

Президент Украины также заявил, что власти россии не желают прекращения войны, о чем свидетельствуют последние их решения об объявлении мобилизации и проведении псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

"Что касается переговоров между Украиной и россией. Наверняка вы слышали разные слова из москвы о переговорах. Вроде бы они к ним готовы. Но: они говорят о переговорах, но объявляют о мобилизации. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины", — напомнил Зеленский.

Он выразил уверенность, что "человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. россии придется кончать эту войну. Войну, которую она начала".

При этом, он отметил, что урегулирование может происходить не только в рамках "украинской формулы мира", а на любой другой основе, поскольку, как он отмечает: "чем дальше заходит российский террор, тем меньше вероятность, что вообще кто-нибудь в мире будет садиться за один стол переговоров с россией".

Как сообщалось, утром 21 сентября российский диктатор владимир путин обратился к россиянам и объявил о ряде важных для них изменений: объявил, что в стране начнется частичная мобилизация, обвинил "коллективный запад" в желании развалить рф и снова угрожал ядерным оружием.