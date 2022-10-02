Какое-то безумие: киевляне выстроились в огромные очереди возле Макдональдс - возле ресторанов пробки

Киевляне выстраиваются в длинные очереди, чтобы попасть в Макдональдс

Долгожданное возвращение в Киев сети фастфуда McDonald’s привело к закономерному ажиотажу среди местных жителей, а на подъездах к заведениям выстраиваются километровые пробки.

Кадрами длинной очереди к одному из ресторанов поделился телеграм-канал "Реальный Киев". Как видно на коротком видео, десятки автомобилей образовали настоящую пробку, полностью заняв правую полосу движения, которой обычно пользуется общественный транспорт.

"Кратко о бесконечной очередь в МакДрайве на Дарнице", — говорится в подписи к видео.

Подобный ажиотаж наблюдался и 1 октября, когда огромную пробку зафиксировали на улице маршала Тимошенко, рядом с метро "Минская".

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения компания приостановила работу в Украину с целью обеспечить безопасность своих сотрудников. Однако 19 сентября стало известно, что McDonald’s открывает свои рестораны на левом берегу Киева, что сразу же стало поводом для многочисленных шуток.

На следующий день заведение официально открылось, хотя работало лишь на доставку и только через сервис компании-партнера Glovo. Впрочем, уже через 20 минут у сервиса закончились курьеры.

Спустя неделю после этого компания сообщила об открытии еще семи ресторанов, из которых пять на правом берегу.