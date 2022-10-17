Экономист: повышение тарифов на электричество – это убийство промышленности Украины

Увеличение стоимости электроэнергии крайне негативно отразится на себестоимости промышленной продукции, говорит экономист

Любое увеличение тарифов на электрическую энергию во время войны приведет к катастрофическим последствиям украинской промышленности.

Такое мнение высказал Игорь Гужва, доктор экономических наук, руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy), комментируя намерение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поднять предельные цены (т.н. · прайс-кепы) на электроэнергию на 50%.

"В настоящее время украинская промышленность находится в крайне тяжелом состоянии. По оценкам МВФ, в текущем году страна потеряет 35% от своего экономического потенциала. Более того, Фонд воздержался от прогнозов на 2023 год. Поэтому нельзя накладывать на промышленников дополнительное бремя, а повышение тарифов на электричество станет фактически убийством промышленности Украины", — сказал он.

По его словам, увеличение стоимости э/э крайне негативно отразится на себестоимости промышленной продукции, которая идет на экспорт. "Сейчас промышленники борются за каждый заказ, за каждую гривню себестоимости, чтобы заводы работали, и люди работали. Благодаря им держится экономический фронт нашей страны, особенно во время блокады морских портов и разрушения инфраструктуры рашистскими ракетами", — подчеркнул Игорь Гужва.

Экономист вспомнил, что на прошлой неделе целый ряд промышленных предприятий сообщили о возможных остановках производства из-за увеличения тарифов на электричество. "И это только начало. Дальше таких остановок будет больше. А те, кто продолжит работать, будут вынуждены поднимать цены, в том числе на продукты питания и услуги. Это будет еще больше раскручивать маховик инфляции, которая, по прогнозам, достигнет 30%", – констатировал он.

Игорь Гужва также напомнил, что сейчас для мобилизационных потребностей экономики Украины работает более 3 тыс. предприятий. "Рост тарифов на электричество ударит и по ним также. А эти предприятия, учреждения и организации обеспечивают потребности Вооруженных сил, военных формирований и критически важного участка фронта и тыла. Поэтому такие нелепые решения – это удар в спину нашим защитникам", — подчеркнул экономист.

Напомним, что 19 октября 2022 года НКРЭКУ будет рассматривать проект решения по увеличению предельных цен (т.н. прайс-кепов) на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке на 50%, с 4000 грн/мВт-ч до 6000 грн/мВт-ч.