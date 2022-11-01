С этим придется жить годами: юрист напомнила об ужасных последствиях войны

Она также объяснила, почему многие преступления оккупантов трудно расследовать

Чаще всего в деоккупированных населенных пунктах трудно зафиксировать все преступления россиян, особенно когда это касается изнасилования или кастрации. Это происходит преимущественно из-за психологических травм, получаемых пострадавшими.

Об этом рассказала психолог и правозащитница, глава общественной организации "Девушки" Юлия Спорыш в эксклюзивном интервью "Телеграфу". По ее словам, женщины или мужчины, пострадавшие от насилия со стороны российских оккупантов, долго будут жить с травмой и не обращаться за помощью. Поэтому много преступлений нельзя будет доказать.

"Улики теряются, и для Украины это актуально, ведь если изнасилование или кастрация происходили на оккупированной территории, то в момент, когда туда заходят украинские войска, а с ними полиция и прокуратура, часто уже нет возможности зафиксировать это преступление. Сами жертвы пытаются как можно скорее избавиться от памяти об этом", — объяснила Спорыш.

Она отметила, что для криминалистов это плохо, потому что люди уничтожают доказательную базу и одежду. А для пострадавшего человека — "это способ выжить и не сойти с ума".

Екатерина Спорыш также напомнила, что когда речь идет о сексуальном насилии, из виду выпадают мужчины. Относительно них также совершается много преступлений сексуального характера, но в этом случае оно преимущественно совершается посторонними предметами.

"И когда мы описываем кейс с мужчиной, не нужно подробностей: сколько времени, сколько раз. А еще я бы посоветовала сосредотачиваться не только на изнасилованиях, но и на том, что когда люди проходят фильтрационные лагеря, их заставляют полностью обнажаться. Это тоже форма насилия. Кастрации, которые происходят с нашими военнопленными, с теми, кто в оккупации, — это тоже случаи сексуального насилия", — подчеркнула правозащитница.

Как сообщал Телеграф ранее, в сети показали видео массовых захоронений в Мариуполе — на могилах нет имен, их обозначают только номерами.