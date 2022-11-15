Украинские копы получат оружие преступников из США

В Украине нашли креативный подход к решению проблемы нехватки оружия у полицейских

Украина ведет переговоры с США о том, чтобы забрать оружие, которое когда-то принадлежало преступникам и отправляется на уничтожение, а затем передать его в руки украинских силовых структур.

Об этом сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий в своем Фейсбук. По его словам, он сейчас находится в Майами и побывал в местном полицейском отделении, чтобы забрать там оружие для Национальной полиции и сил самообороны Ирпеня.

Он отметил, что у него еще полгода назад возникла идея о том, чтобы попросить в США конфискованное оружие, подлежащее уничтожению, и вооружить им "полицию и граждан".

"Наконец, через полгода невероятно сложных юридических процедур, начинаю воплощать план в жизнь. Вскоре за этим примером последуют и другие города", — отметил он.

При этом в комментариях к записи у многих возник вопрос, что он подразумевает под словом "граждане". На это Заблоцкий отметил, что речь идет о добровольческих территориальных формированиях.

Как сообщалось ранее, в США ведут работы по подготовке нового пакета военной помощи для украинских военнослужащих, а Белый дом проводит консультации с Конгрессом относительно дополнительных ресурсов на следующий год.