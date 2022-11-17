Бандеромобиль vs. Шахеды - против иранских дронов у ВСУ появилось новое оружие

Новое средство против ударных дронов может использоваться не только против них

Оккупанты продолжают наносить массированные удары ракетами и дронами-камикадзе по объектам энергетической инфраструктуры Украины и не только. Хотя основной ударной силой при этом являются ракеты, хватает в небе и иранских дронов-камикадзе Shahed-136, против которых ВСУ решили использовать хотя и устаревшее, но боеспособное и универсальное оружие – советскую автоматическую зенитную пушку калибром 57 мм АЗП-57.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

АЗА-57

АЗП-57 на бандеромобиле – опасно ли это для дронов?

Зенитная пушка АЗП-57 калибром 57 мм была разработана в СССР еще в середине 40-х годов в качестве зенитного оружия, и хотя с тех пор авиация стала реактивной, еще в 80-х годах из этой пушки удавалось сбивать сверхзвуковые самолеты в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Этому способствуют неплохие тактико-технические показатели:

достаточно мощный 57-мм снаряд орудия весом почти 3 кг;

досягаемость для цели составляющая до 6 км по дальности и 5 км по высоте;

неплохая скорострельность в 70 выстрелов в минуту в боевых условиях.

Тем не менее в целом уже к 80-м годам АЗП-57 устарело и потому в ВСУ орудия не применялись, а находились на хранении, тем более что были проблемы с наличием боеприпасов к ним. Однако с началом российского вторжения и поступлением помощи от партнеров АЗП-57 вернулась в строй, ВСУ нашли для нее свою нишу.

Так, поскольку в обычных условиях АЗП-57 буксируется грузовиком и требует порядка минуты на развертывание из походного в боевое положение, было решено установить его в кузов грузовика, сделав всегда боеготовым. Тем самым пушка стала основой для "бандеромобиля", которым российская пропаганда пугает россиян.

Мощный снаряд и скорострельность делают АЗП-57 страшным оружием против вражеской пехоты и легкой бронетехники, ведь стреляет орудие на 6 км, в то время как оружие вражеских БТР и БМП бьет в лучшем случае на 2 км, а ПТУРы – на 5 км.

Но основной целевой нишей для АЗП-57 может стать борьба с иранскими дронами Shahed-136, которые весьма уязвимы к огню из стрелкового оружия, и тем более не выдержат обстрела из 57-мм пушки. К тому же данные дроны весьма тихоходны, при скорости порядка 180 км/ч или всего 50 метров в секунду, в то время как АЗП-57 может поражать цели, идущие на скоростях до 300 метров в секунду.

Проблемой может стать архаическая система наведения и управления огнем, но известно, что украинские предприятия уже начали модернизацию данной пушки, устанавливая на них современные средства наведения.

Кроме средств борьбы с вражескими дронами, Украина создает собственный флот морских беспилотных кораблей, в чем нам активно помогают, в частности, неравнодушные граждане Литвы.