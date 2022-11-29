Французский HIMARS для Украины: чем новые ракетные системы ВСУ удивят россиян на поле боя

Французские РСЗО прибыли в Украину, почему это важно

Украина продолжает получать военную технику от западных партнеров — во вторник, 29 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили французские реактивные системы залпового огня LRU M270, способные бить на 85 км.

Данная система является французским вариантом американской РСЗО М270 и М142, более известной украинцам как HIMARS, но имеет ряд отличий от нее, которые осенью будут для ВСУ даже лучше.

Так, LRU M270 представляет из себя гусеничный вариант РСЗО, то есть способна передвигаться не только по дорогам, как колесный HIMARS, но и по бездорожью, то есть более проходима. В условиях распутицы, снега и прочих неблагоприятных погодных факторов гусеничная техника для ВСУ может оказаться даже полезнее колесной.

Кроме того, если HIMARS может нести всего 6 ракет, бьющих на расстояние до 85 км, то французский LRU M270 может нести до 12 таких же высокоточных и дальнобойных ракет.

Как работает LRU M270

Уступает французский HIMARS своему американскому аналогу лишь в одном – он не способен нести на себе оперативно-тактическую ракету ATACMS, которая может ударить на дальность до 300 км и достать, например, до Симферополя или Севастопольской бухты в оккупированном Крыму.

Хотя официально ATACMS Украине и не передавался, но президент США Джозеф Байден уже сказал одну странную фразу, которую можно истолковать как то, что подобные ракеты в Украине все-таки есть.