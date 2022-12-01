"Их просто надо уничтожить": Данилов превзошел сам себя, говоря о россии

Данилов считает, что россия недостойна переговоров с Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, неоднократно отличавшийся резкими высказываниями в сторону российских оккупантов, заявил, что россия должна прекратить существование как страна в нынешних границах.

На Киевском Форуме безопасности (КБФ), который состоялся 1 декабря, Данилов отметил, что россия недостойна того, чтобы с ней вели переговоры, после всего того, что она сделала на территории нашей страны.

"Вы Московия, которая была на своей территории, вы воры, которые крали постоянно чью-то историю, вы постоянно что-то требуете, но вы недостойны, чтобы с вами в мире вообще кто-то общался", — сказал Данилов.

Он добавил, что Украина не пойдет на компромиссы. Наша страна уже показала, что не следует бояться того, кто на протяжении 20 лет пугал весь мир.

"А склонять нас к каким-то компромиссам с людьми, которые убивают наших детей и зверствуют на украинской земле, я считаю, что это безобразие, и мы не должны об этом говорить. Украина и украинцы заплатили огромную цену за ту свободу, которую мы держим сегодня на своих плечах не только для себя, но и для стран НАТО, находящихся на границе с нами, и мы показали всему миру, что не надо бояться тех, кто последние 20 лет пугали мир, что они так мощны и с ними надо считаться", — отметил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов сделал громкое заявление относительно того, что сегодня из себя представляет россия.

"Их просто надо уничтожить, чтобы они прекратили существовать как страна в тех границах, в которых они существуют. На сегодня россия — одна из немногих стран, у которых есть колонии на своей территории, которая уничтожила огромное количество народов, их язык, культуру, традиции. Они просто варвары", — сказал Алексей Данилов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Алексей Данилов жестко ответил на слова российской пропагандистки симоньян об украинской столице.