Фармацевтическая компания "Здоровье" получила благодарности от военных, чрезвычайников и Нацполиции

В фармкомпании "Здоровье" уверены, что в этой войне победить можно только вместе

Руководство и коллектив фармкомпании "Здоровье" получили благодарность за помощь в борьбе против врага. Каждый и все вместе они каждый день вносят свой вклад в общую Победу.

Свою признательность официальной благодарностью выразило командование воинской части А1215. Командир части Александр Липовой и личный состав отметили неоценимый вклад компании и поддержку с первых дней войны. Тогда бизнес подставил плечо военным и всему государству, чтобы вместе выстоять и дать отпор захватчику.

За плодотворное сотрудничество фармкомпанию "Здоровье" благодарит личный состав Отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Харьковского городского территориального общества Харьковского районного управления Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Заместитель начальника управления — начальник Андрей Еременко выразил искреннюю благодарность коллективу, который всячески помогал работникам ГСЧС выполнять свою важную работу.

В фармкомпании считают, что в этой войне победить можно только вместе. Поэтому с первых дней кормили военных, снабжали их лекарствами, передавали автомобили для выполнения боевых задач. Помогали техникой рыть окопы и налаживали производство буржуек для обогрева блокпостов.

Фармкомпания "Здоровье" постоянно сотрудничает с Харьковским пограничным отрядом Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Полком полиции особого назначения и Управлением по борьбе с наркопреступностью Главного управления Национальной полиции. За это коллектив неоднократно получал от них благодарность.

Сейчас львиная доля помощи направляется на поддержку армии и специальных служб. Но не забывают и о молодых спортсменах, о которых всегда заботились. Ведь спортивные победы тоже дают силы не опускать руки и работать дальше.

Каждый переданный автомобиль, дрон, продукты питания и лекарства — это вклад в общее дело! Каждое упоминание об Украине на мировых аренах – поддержка от зарубежных партнеров! Шаг за шагом идем к Победе!