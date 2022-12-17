"Террористам нужна массовость": Зеленский назвал количество ракет, сбитых украинскими ПВО

В результате войны смысл слова "террор" в мире будет ассоциироваться с безумными действиями россии

Несмотря на то, что во время очередного массированного ракетного удара по Украине 16 декабря русский враг попытался выпустить по мирным городам "все, что у него было", украинским бойцам Воздушных сил удалось поразить их большую часть.

Об этом сказал в вечернем обращении по итогам 296-го дня войны президент Владимир Зеленский.

"Сегодняшний результат – 60 ракет сбиты. Отличились все воздушные командования – "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". Особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева. Благодарю вас, воины!" – заявил глава Украинского государства.

К сожалению, были попадания.

"Террористам нужна такая массовость ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения. Вероятно, в результате этой войны смысл слова "террор" для большинства людей мира будет ассоциироваться прежде всего с такими сумасшедшими действиями россии", — уверен украинский лидер.

В Кривом дне в результате попадания русской ракеты погибли трое людей. Еще более десяти человек ранены, в том числе дети. Всем оказывается помощь.

Аварийные отключения электричества были использованы по всей стране – в большинстве городов и регионов. В Киеве и 14 областях также как следствие отключения энергии остановилось водоснабжение.

Наши энергетики и ремонтные бригады еще во время воздушной тревоги заработали и делают все возможное, чтобы возобновить генерацию и поставки. На это нужно время. Но это будет.

При этом Владимир Зеленский уверен, что "на что бы ни рассчитывали ракетопоклонники из москвы, это все равно не изменит расстановки сил в этой войне".

"Им еще хватит ракет для нескольких массированных таких ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", — заверил президент Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал единственное средство, которое может остановить ракетные удары врага по Украине.