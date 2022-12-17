Наступление на Херсон удалось на 50-60%: генерал ВСУ объяснил причины

Как дальше будет продвигаться освобождение территорий от захватчиков — неизвестно

Наступление Вооруженных сил Украины в южных регионах Украины привело к освобождению от оккупации ряда населенных пунктов, а также областного центра — Херсона. Однако украинские войска не добились всех желаемых целей деоккупации правого берега Днепра, так что не могут это считать полноценной победой.

Об этом рассказал генерал-майор, командующий ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук в интервью британскому телеканалу "Sky News". По его словам, конечной целью было уничтожить всех российских солдат на правом берегу реки. Однако из-за нехватки времени и нехватки боеприпасов россияне в конце концов смогли отступить.

Таким образом он считает, что контрнаступление было успешным лишь на 50-60%, а эти российские войска с тех пор двинулись для борьбы с украинскими позициями на востоке, а также все еще могут наносить артиллерийские удары по Правобережью. С другой стороны, следующие цели ВСУ командующий не раскрыл журналистам.

"Когда-то я обязательно напишу мемуары. Я расскажу правду о случившемся. Сегодня я не могу говорить лишнего, чтобы не портить будущее", — пояснил Ковальчук.

Как сообщал "Телеграф" ранее, к Новому году Вооруженные силы Украины могут вернуть еще два важных города в Херсонской области.