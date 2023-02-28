Вопросы к властям о Буче, Ирпене и Мариуполе будут возникать постоянно — волонтер Дана Яровая

Сегодня больше всего страдает гражданское население, говорит волонтер

Украинцы не были предупреждены о вторжении россиян, часть не успели эвакуироваться и погибли. Власти располагали информацией заранее, но не озвучивали.

Об этом со ссылкой на заявление волонтера Даны Яровой в эфире "Эспрессо" сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что произошло в Киевской области, Мариуполе — ужасы, но кто-то должен за это отвечать. Жизнь людей, которые не смогли эвакуироваться и погибли только потому, что не было информации о наступлении. Сейчас у нас война, но этот вопрос нуждаются в ответе", — отметила она.

Также Яровая добавила, что эпизод 2014 года отличается от широкомасштабной войны тем, что сегодня больше всего страдает гражданское население. Власти должны быть готовы отвечать на вопросы об ужасах в городах, которые не успели покинуть украинцы из-за нехватки информации.