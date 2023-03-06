Можем удивить врага: Резников дал оптимистичный прогноз касательно нового мощного оружия Украины

Уже совсем скоро оккупантов может ожидать "сюрприз"

Министр обороны Украины Алексей Резников считает вполне вероятным, что в 2023 году Силы обороны могут применить против российских захватчиков оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" украинской разработки.

Такое мнение глава Министерства обороны высказал в интервью изданию LIGA.net.

"Я думаю, что это очень реалистичный шанс. Я бы его назвал планом. Я лично недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому оптимистично смотрю и на реализацию этого плана", — сказал Резников.

Стоит отметить, что украинский ракетный проект "Сапсан" создавался совместными усилиями ДКБ "Южное" и Южмаш. Новую оперативно-тактическую ракету планировалось принять на вооружение в Сухопутных войсках и в Военном флоте после 2011 года. Дальность полета ракеты не должна превышать 280 км.

ОТРК "Сапсан". Фото - DEFENSE EXPRESS

Работы продолжались с 2009 по 2013 год, после чего Министр обороны Украины Павел Лебедев заявил об остановке программы. За год до прекращения работы над "Сапсаном" в проекте бюджета предполагалось финансирование программы в размере 65 млн. дол. США.

В 2021 году на то время министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что проект "Сапсан" готов на 80%. Летом 2022 года Укроборонпром заявлял, что работы над программой продолжаются.

Новый многофункциональный ракетный комплекс (МФРК) под названием "Сапсан", объединяет в себе свойства тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), а также ракетных систем залпового огня. По задумке создателей он должен иметь восемь тактических ракет и две оперативно-тактические.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году в Украине запустили первый дрон на ракетном двигателе. Первый его старт состоялся 12 февраля. Пользователи сети прозвали беспилотник "аналогом Шахедов", которыми оккупанты атакуют украинские города.