В учебной части на Черниговщине произошла трагедия: погибли бойцы ВСУ

Детали происшествия не раскрываются

В одном из учебных центров по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины произошла трагедия, вследствие которой четверо военнослужащих погибли.

Об этом сообщила пресс-служба 169-го учебного центра "Десна" имени Ярослава Мудрого (Черниговская область), происшествие произошло 18 марта.

"По данному факту проводится служебное расследование для установления причин и обстоятельств гибели наших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Что именно стало причиной трагического инцидента в настоящее время неизвестно.

169-й учебный центр является воинской частью в составе ВСУ с расположением в пгт. Десна, что в Черниговской области. Она специализируется на подготовке личного состава для разных подразделений Сухопутных войск.

Как сообщалось ранее, на днях в Украине произошел скандал вокруг легендарного комбата 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола", который рассказал западным СМИ о тяжелой ситуации на Донбассе и высоких потерях в рядах ВСУ.

После этого его понизили в должности, однако он продолжает воевать на востоке Украины.