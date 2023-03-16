Легендарного комбата "Купола" наказали после интервью, но он до сих пор воюет на Донбассе: все подробности скандала

"Телеграфу" удалось связаться с офицером, он подтвердил, что его понизили в должности, но не уволили

В СМИ и соцсетях набирает обороты громкий скандал вокруг легендарного комбата 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола". В четверг, 16 марта, стало известно, что опытный офицер по приказу руководства Десантно-штурмовых войск ВСУ переводится с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра. В ответ на это комбат написал рапорт на увольнение.

"Телеграф" разбирался в этой резонансной истории и связался с комбатом, и тот эксклюзивно прокомментировал нам эту ситуацию.

Кто такой Анатолий "Купол"

Напомним, Анатолий Козел "Купол" — украинский военнослужащий, майор Вооруженных сил Украины. Еще в 2015 году сообщалось, что он провел более 200 конвоев в разные места зоны боевых действий, за что его называли "Бог конвоев".

Во время войны на востоке Украины с 2014 г. участвовал в противостояниях в Славянске, с. Пески, обороны Донецкого аэропорта и боях за н.п. Новгородское, с.Верхнеторецкое, неоднократно водил колонны через тылы противника. В войсках снискал славу "фортового". Награжден орденом Богдана Хмельницкого III-й степени за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Как сообщил "Купол" нашим журналистам, он и сейчас находится на Донбассе.

"Купол". Фото - armyfm.com.ua

Почему возник скандал?

Отметим, кадровое наказание офицера последовало после интервью "Купола" американскому изданию The Washington Post о сложной ситуации на Донбассе и проблемах в ВСУ после года полномасштабной войны.

В частности, он искренне рассказал об ухудшении кадрового потенциала ВСУ: "Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и солдат, пришедший с полигона, – это два разных солдата. Это небо и земля… А солдат, которые имеют боевой опыт, очень мало. К сожалению, все они уже погибли или ранены".

В сенсе определенных проблем с личным составом ВСУ "Купол" несколько критически высказался и о планах большого контрнаступления: "Всегда есть вера в чудо. Либо это будет резня и трупы, либо это будет профессиональное контрнаступление. Есть два варианта. Контрнаступление будет в любом случае".

Кроме того, "Купол" описал, как шел в бой с вновь призванными солдатами, которые никогда не бросали гранаты, оставляли свои позиции под обстрелом, и им не хватало уверенности в обращении с оружием.

В частности, офицер сказал, что его батальон после года войны не узнать: из примерно 500 солдат около 100 погибли в бою и еще 400 ранены. Это привело к полной утрате профессиональных бойцов. "Купол" рассказал WP, что он единственный профессиональный военный в своем батальоне и описал трудности, связанные с руководством подразделения, состоящего исключительно из неопытных военнослужащих.

"Я получаю 100 новых солдат. Они не дают мне времени, чтобы их подготовить. Мне говорят: "Возьми их в бой". А они просто бросают все и бегут. Вы понимаете почему? Потому что солдат не стреляет. Я спрашиваю его, почему, а он говорит: "Я боюсь звука выстрела". И почему-то он никогда не бросал гранату. Нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить туда, в окопы. Потому что они не справились со своей задачей", — подчеркивал он.

Комбат при этом добавил, что перед контрнаступлением Киеву необходимо сосредоточиться на системной подготовке новых войск. "Все, что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже выиграли, еще немного, две недели, и мы победим", — иронически сказал он.

Отметим, после столь откровенных слов на офицера кроме "нагоняя" от руководства обрушился еще и шквал критики в соцсетях.

Некоторые комментаторы считают, что военные не должны общаться с прессой. Военные же в свою очередь не соглашаются, мол, а кто тогда будет доносить обществу достоверную информацию, а не искаженную/манипулятивную, которая иногда появляется в публичной плоскости. Хотя с начала войны власть фактически не вводила цензуру, а значит, каждый может свободно выражаться и общаться с прессой.

Как "Купол" комментирует скандал с понижением

"Действительно, я дал интервью Washington Post, где рассказал о происходящем. Это не понравилось командованию ДШВ. После этого меня понизили в звании заместителя командира батальона. Я написал рапорт на увольнение", — говорит "Купол" в комментарии "Телеграфу".

Также он подчеркнул: "Многие опытные офицеры уходят из ДШУ. У нас год продолжается полномасштабная война, есть проблемы, которые нужно решать. А они почему-то не решаются. Мы в демократической стране, поэтому я не понимаю, почему об очевидных недоработках мы должны молчать".

Добавим, по состоянию на вечер четверга рапорт на увольнение "Купола" не подписан. Впрочем, он не исключил, что после освобождения из ДШУ и лечения вернется в армию, однако, возможно, в другой род войск.

Наши журналисты пытались связаться с командованием ДШУ. Впрочем, официального комментария по поводу скандала вокруг "Купола" к моменту публикации этой статьи "Телеграфу" получить так и не удалось. Также никаких официальных заявлений по поводу скандала не дают и в 46-й бригаде.

Поддержка "Купола", аргументы в его защиту

После резонанса вокруг интервью "Купола" американским журналистам многие из тех, кто лично знает офицера, стали поддерживать его и публично выражаться в его поддержку.

Александр Погребиский, депутат Киевсовета, ветеран ООС: "Это командир с большой буквы, который никогда не гонится за славой и не кладет людей на этом пути, потому что он выбрал другой. Когда я служил в 95-й, он был моим замкомбата, и тогда он завоевал славу "Бога конвоев". Не потому, что он к ней стремился, а потому, что выполнял поставленные задачи, сохраняя личный состав. Командир, имеющий абсолютный авторитет в батальоне, командир которого всегда недооценивали, наверняка из-за вышеописанных мной качеств".

Юрий Бутусов, журналист, главный редактор Цензор.нет: "Одного из лучших комбатов ВСУ снимают с должности за интервью "Вашингтон пост", где он отмечает необходимость улучшения подготовки мобилизованных солдат… В батальоне "Купола" — высочайшего уровня мотивация, высокое доверие к командиру, качественное управление. Во время боев в Соледаре у них было много обмороженных и бойцам ампутировали пальцы на ногах, потому что они держали позиции до последней возможности, без смен и даже обеспечения, потому что такие были тяжелые условия. Именно из этого батальона один из десантников потерял 10 пальцев от обморожения. Они отступили по приказу, когда враг фактически окружил Соледар. Поэтому сказать, что "Купол" ищет предательства или это человек, который пытается уклониться от ответственности, невозможно, — этот офицер берет ответственность на себя".

Ирина Коваленко, военнослужащая 46-й отдельной аэромобильной бригады: "Человек с большой буквы Л. Лучший Комбат. Абсолютно боевой. Наш. Желаю всем такого Командира, у которого каждый человек ценен. Который за свой личный состав горой… Командир, выполнявший поставленные задачи, максимально сохраняя нас, личный состав… Ни разу я не слышала от него даже повышенного тона… Ко всем обращается на "Вы"… Его снимают с должности, и это просто вершина цинизма высшего руководства. Потому что сейчас мы боремся за право на свободу. Этим мы и отличаемся от тех, кто пришел нас уничтожать. Данные действия влекут за собой и наказание всего нашего бата, потому что снятие нашего Командира с должности — это подрыв боевого духа и веры в честность и принципиальность людей "сверху". Имею честь, Анатолий Анатольевич, сказать, что я прошла этот крайний год под Вашим руководством!".