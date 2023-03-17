В ВСУ наконец прокомментировали скандал вокруг наказания комбата "Купола" — собратья публично вступились за офицера

В ДШВ озвучили свою версию событий, комбат заявляет, что ничего не нарушал и рассказал СМИ правду

Громкий скандал вокруг наказания легендарного командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" не утихает второй день подряд. В Десантно-штурмовых войсках ВСУ прокомментировали резонансную ситуацию и подтвердили, что перевели офицера на должность в учебном центре.

Напомним, "Купол" дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором искренне рассказал об определенных кадровых проблемах в ВСУ и потерях опытных бойцов. Причем "Купол" акцентировал внимание, что пока нужно улучшить подготовку солдат ВСУ для анонсированного властями успешного контрнаступления. После этой публикации комбата понизили в должности, а он в ответ написал рапорт на увольнение. Впрочем, по состоянию на вчерашний вечер рапорт не подписало командование ДШВ.

Как в ДШВ отреагировали на скандал вокруг "Купола"

В свою очередь в ДШВ объясняют перевод комбата тем, что у него не было разрешения от руководства на общение с прессой, а потери, которые он озвучил журналистам, существенно завышены.

Об этом журналистам рассказал спикер ДШВ Валентин Шевченко.

Он уточнил, что в ДШВ провели служебную проверку по командиру батальона "по факту распространения в интервью недостоверной информации", по результатам которой военные установили, что офицер нарушил ряд руководящих документов. В частности, о публичном общении и сведении данных, составляющих государственную тайну.

Шевченко уточнил, что статус ограниченного доступа имеет информация о потерях во время боев, озвученной "Куполом" в резонансном интервью изданию The Washington Post. Шевченко также заявил, что офицер назвал "существенно завышенную" статистику потерь.

По словам спикера ДШВ, согласно стандартам армий стран НАТО, которые внедрены в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение с медиа военнослужащему предоставляет его командир. Шевченко уверяет, что "Купол" такого разрешения не получал.

Кроме того, в ДШВ отметили, что 100% их военнослужащих, призванных по мобилизации, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части. Подготовка военных проходит как в учебных центрах ДШВ, так и за рубежом.

По словам Шевченко, среди подчиненных "Купола" были военные, прошедшие курс подготовки в Великобритании. Иностранные инструкторы отмечали должную подготовку и мотивацию украинских десантников, подчеркнул спикер ДШВ.

Что рассказал "Телеграфу" Анатолий "Купол"

"Действительно, я дал интервью Washington Post, где рассказал о происходящем. Это не понравилось командованию ДШВ. После этого меня понизили в звании до заместителя командира батальона. Я написал рапорт на увольнение", — отметил комбат.

Также он подчеркнул: "Многие опытные офицеры уходят из ДШВ. У нас год продолжается полномасштабная война, есть проблемы, которые нужно решать. А они почему-то не решаются. Мы в демократической стране, поэтому я не понимаю, почему об очевидных недоработках мы должны молчать" .

Кроме того, офицер рассказал, что он и сейчас находится в Донбассе.

Шок и волна поддержки "Купола"

После новости о переводе "Купола" его боевые собратья, знакомые, лидеры общественного мнения и рядовые граждане были шокированы и возмутились, став на защиту комбата.

Так, солдат 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко вступился за комбата и отметил, что интервью WP "правдивое и максимально по существу дел", и в самом деле осторожное и взвешенное, "поскольку реальность намного хуже".

"Это не мнение псевдоэкпсерта о "двух-трех неделях". Это взвешенное экспертное мнение профессионала высочайшего класса. Человека, который пользуется 100%-ным и безусловным уважением среди своих подчиненных, да и всех других подразделений, которые с ним пересекались. Но вместо этого высшее военно-политическое руководство решает наказать чересчур умного комбата и снять его с должности", — подчеркивает Шевченко.

Напомним, Анатолий Козел "Купол" — украинский военнослужащий, майор Вооруженных сил Украины. Еще в 2015 году сообщалось, что он провел более 200 конвоев в разные места зоны боевых действий, за что его называли "Бог конвоев".

Во время войны на востоке Украины с 2014 г. участвовал в противостояниях в Славянске, с. Пески, обороны Донецкого аэропорта и боях за н.п. Новгородское, с. Верхнеторецкое, неоднократно водил колонны через тылы противника. В войсках снискал славу "фортового". Награжден орденом Богдана Хмельницкого III-й степени за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.